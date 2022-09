Gobierno de la CDMX invirtió 2.5 mdp en concierto de Grupo Firme: Sheinbaum

Este lunes, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que su administración sólo invirtió 2.5 millones de pesos (mdp) en el concierto dado gratuitamente por Grupo Firme a los capitalinos, la noche del domingo 25 de septiembre en la plancha del Zócalo, una inversión que destacó, estuvo dirigida a la seguridad ciudadana.

De acuerdo con la mandataria, la inversión económica del gobierno fue destinada para cuestiones de Protección Civil durante el convierto: “Se ha dicho un en algunos medios que tuvo un gran costo para el gobierno de la Ciudad de México, pero por eso agradecimos mucho a Grupo Firme, porque ellos pusieron prácticamente toda la inversión; la CDMX solo invirtió 2.5 mdp para cuestiones Protección Civil, que el 2% de lo que realmente costó el evento", dijo.

Asimismo, la jefa de Gobierno de la CDMX indicó que, además de superar el récord de asistencia, que fue de 280 mil personas, la transmisión en vivo del concierto por Canal 14 y 21 registró un alcance de 6 millones de personas. “Fue un concierto muy exitoso y maravilloso [...] Permitieron que se transmitiera en vivo, muy pocos grupos lo permiten porque sus derechos de autor, en este caso, permitieron que se hiciera la transmisión en vivo", señaló.

Grupo Firme en la CDMX

La gran cantidad de personas en el Centro Histórico de la CDMX fue calificado por la mandataria como "un gran éxito" y afirmó que es una forma de proveer a la población de entretenimiento gratuito "las personas se divirtieron mucho; Grupo Firme además llamó a que todo el mundo se comportará”, destacó la mandataria.

En rueda de prensa, Claudia Sheinbaum indicó que su canción favorita de Grupo Firme es “Ya supérame”, aunque debido a algunas letras, fue cuestionada sobre la pertinencia de la canción “En Tu Perra Vida”, y que supuestamente puede promover a la violencia de género, ante lo que la jefa de Gobierno consideró que las letras son estilo del grupo, pero rechazó que su gobierno promueva la censura.

“Hay algunas canciones que puede o no uno coincidir con la letra, pero es un grupo muy popular, que nos planteó estar en el Zócalo capitalino. En sí las canciones no consideró que tengan un riesgo feminicida, puedo uno estar de acuerdo o no con la letra, pero yo creo que ya corresponde a las personas; nosotros nunca los vamos a censurar, no estamos de acuerdo con la censura, el pueblo de México es muy responsable y adultos que él decide que escuchar y que no, y a nosotros nos corresponde dar información, pero nosotros no vamos a entrar en un proceso de censura”, destacó.

Por otra parte, ante las críticas de que los integrantes de Grupo Firme promovieron en el Zócalo capitalino el consumo de bebidas alcohólicas, Sheinbaum Pardo expresó que “es parte del show”.

“Es parte del show que ellos (Grupo Firme) tienen. Realmente como yo digo, el 99 por ciento de las personas que asistieron al concierto se comportaron divirtiéndose, estaban contentos, felices… su grupo preferido es el más reconocido en toda América y hay mucha gente que no tiene dinero para pagar el Foro Sol, entonces por qué no darles la oportunidad de un concierto gratuito”, destacó la jefa de Gobierno capitalino.

Con información de Cinthya Stettin

