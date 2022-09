¿AMLO puede someter a consulta popular la seguridad pública? Esto dice la ley

El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con la propuesta de que los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) continúen ayudando en las labores de seguridad pública en el país, por lo que este lunes en la conferencia Mañanera indicó que mañana la Secretaría de Gobernación (Segob) presentará el contenido de la posible consulta ciudadana para que se lleve a cabo el plan de seguridad.

La idea del Gobierno Federal es llevar a cabo la consulta ciudadana en la que se le preguntará a la gente si está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas sigan patrullando las calles, minuta que sigue en discusión en el Senado de la República.

Sin embargo, indicó que este martes, el secretario de la Segob, Adán Augusto López Hernández presentará la consulta para que por lo menos, el Ejército continúe en enero de 2023. Al respecto, López Obrador enfatizó este lunes que es un hecho que se llevará a cabo la consulta, la cual podría cancelarse siempre y cuando la propuesta se apruebe en la Cámara Alta.

¿Puede AMLO hacer una consulta sobre la seguridad?

Luego de las declaraciones de Andrés Manuel López en la conferencia de prensa matutina, el abogado y también ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, aseguró que el presidente incurre en una afrenta hacia la Constitución.

El ministro sustentó su argumento conforme al Artículo 35 de la Constitución. Remarcó que está estrictamente prohibido realizar alguna consulta sobre la seguridad nacional. Así lo citó en su cuenta de Twitter:

“Conforme al artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución, está prohibido realizar consultas sobre ‘la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente’”.

No obstante, hubo también reacciones contra el argumento del ministro Ramón Cossío, donde expusieron que se utiliza “mal” el concepto de “Seguridad Nacional”. “Igual que opositores dicen mal ‘militarización’. No se consulta sobre ‘Seguridad Nacional’, sino sobre la seguridad de los ciudadanos. La consulta no va sobre ‘fuerza armada permanente’, sino sobre GN que -precisamente- no pertenece a la fuerza armada".

En la Mañanera del pasado viernes, el jefe del Ejecutivo exhibió en la pantalla las tres preguntas que propone en la consulta:

¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?

Hace dos semanas, la Cámara de Diputados aprobó que los militares apoyen con las labores de seguridad pública hasta 2028, año en que regresarían a los cuarteles. Morena, el PRI, el PT y el PVEM, juntaron 335 votos para formar mayoría calificada, con lo que el proyecto pasó al Senado para su análisis y eventual aprobación.

Aunque los más de 100 mil efectivos de la Guardia Nacional son militares, hasta antes de la aprobación de la reforma de AMLO, no eran dirigidos por la Sedena, sino por la Federación, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asociaciones civiles como Human Rights Watch y Amnistía Internacional México, aseguran que tener al Ejército en las calles militarizar al país, lo que significa que soldados y marinos podrían cometer actos atroces con total impunidad, o bien, que el gobierno de la 4T termine como un gobierno autoritario.

