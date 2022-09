AMLO aseguró que Ucrania recibió bien su propuesta de paz, contrario a lo que dijo la oposición

Ucrania ve bien la propuesta de paz de México, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que este jueves en el marco de la Asamblea General de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

La propuesta del presidente de México incluye la creación de un comité para lograr La Paz en Ucrania integrado por António Guterres, secretario general de la ONU, el primer ministro de la India, Narendra Modi, de la India, y el papa Francisco.

La propuesta del presidente de México incluye la creación de un comité para lograr La Paz, integrado por António Guterres. Foto: Especial

En la conferencia de prensa matutina, el presidente refirió que “ayer me informó Marcelo Ebrard, en la ONU, que se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, y que le expresó que veían bien nuestra propuesta de paz”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que el canciller ruso rechazó las declaraciones de Mijailo Podoliak, asesor del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien calificó la propuesta como un plan ruso.

“Y que el señor que había escrito un Twitter en contra diciendo que nuestra propuesta era a favor de Rusia, no tenía ninguna autorización del gobierno de Ucrania, eso fue lo que me informó Marcelo Ebrard, que se entrevistó con el ministro de Ucrania. Es interesante ¿no? que se conozca no porque hicieron un escándalo, bueno”, explicó.

López Obrador criticó la “actitud muy grosera de la oposición conservadora, muy hipócrita, que hacen escándalos de todo”.

