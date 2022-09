PAN: Ganamos una batalla más no la guerra

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado condenó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya exhibido la lista de senadores que ayer bloquearon la iniciativa de reforma para prorrogar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028.

En un pronunciamiento, los senadores panistas afirmaron que ayer ganaron una batalla más no la guerra en contra de la imposición y aún quedan luchas por librar.

"Exhibir la lista de senadoras y senadores que nos oponemos a la estrategia del presidente, es un acto terriblemente antidemocrático. Reprobamos y condenamos la constante persecución a opositores con uso de recursos públicos.

Pese a las presiones, las amenazas, la compra de conciencias con tal de cumplir un capricho más del presidente, no consiguieron los votos para aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028", indicaron.

No importa las veces que desde el poder nos quieran amedrentar, no cederemos", advirtieron

Se topan con valientes

La bancada liderada por Julen Rementería del Puerto sostuvo que Morena y el gobierno federal se toparon con legisladoras y legisladores valientes, que están del lado de los mexicanos.

"No importa las veces que desde el poder nos quieran amedrentar, no cederemos", advirtieron.

Adelantaron que a pesar de que el dictamen fue regresado a Comisiones del Senado, el voto de Acción Nacional es y será siempre en contra de la reforma, "porque nuestro compromiso es con la seguridad de la sociedad".

Aclararon que Acción Nacional no quiere que los militares abandonen las calles, sino que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambien la estrategia de seguridad.

"Reiteramos nuestro respeto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas, el problema no son ellas, ni la Guardia Nacional, el problema es que han abandonado el fortalecimiento de las policías locales, han encargado más de 20 funciones no relacionadas con la seguridad a los militares, y no hay estrategia", ahondaron.

También denunciaron que el gobierno federal tampoco ha cumplido con el mandato para que la Guardia Nacional tenga un mando civil.

