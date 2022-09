Javier Solórzano: "Sin crítica ni autocrítica, es ir un paso atrás"

Al participar en el Séptimo Encuentro de la Red de Radios Universitarias de México desarrollado en la capital de San Luis Potosí, Javier Solórzano Zinser defendió los derechos de las audiencias y de las minorías a quienes llamó, junto con los medios a comunicación, a no perder la crítica porque entonces habrá retroceso.

Al dictar la conferencia "Radios universitarias, inclusión y ciudadanía" en el auditorio “Rafael Nieto” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el comunicador aseveró que México vive momentos atribulados donde el presidente Andrés Manuel López Obrador hace lo que él cree que es distinto a lo que imperaba en el país.

“El asunto está en que no perdamos nuestra capacidad de crítica, perder nuestra capacidad de crítica es ir un paso atrás, pero hay cosas que en este momento están pasando que merecen la crítica”, estableció.

Solórzano pidió no perder la capacidad de crítica

FOTO: Pepe Alemán

Llamó a los medios de comunicación, incluidos los públicos, a abrir sus espacios al pensamiento diverso y no dejar huecos y a entender que la crítica no significa fustigar a los gobiernos sino es ejercicio de la vida “y si no hay crítica y autocrítica esto no avanza”.

En entrevista exclusiva, Javier Solórzano sostuvo que el derecho de las audiencias existe, pero el gran problema es que a veces no se hacen notar lo que hace que sus reacciones y mediciones sean complicadas, “en la medida que ensanchemos los espacios para la libertad y las diferentes opiniones estamos dando un paso importante”, indicó.

Respecto a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la reforma de 2017 sobre los derechos de las audiencias dijo que el máximo tribunal mexicano de alguna manera “se hizo a un lado” por no tener elementos para definir el tema y que ahora inicia una discusión donde llamó a no cerrar los caminos a figuras como las Defensoría de las Audiencias y a los Códigos de Ética, peri sin maniqueísmos, “lo único que me preocuparía mucho es que la presente administración empiece a meter las manos donde no debe”, expresó.

Javier Solórzano mencionó que como sociedad estamos asimilando las nuevas condiciones, pero advirtió que sería riesgoso imponer una forma de pensar única porque “de eso venimos huyendo durante décadas”.

¿La radiodifusión en México está ante esta disyuntiva con este régimen? Le pregunté y contestó: “Espero que no nos metan en esa disyuntiva”.

Solórzano estuvo en el encuentro de la Red de Radios Universitarias de México }

FOTO: Pepe Alemán

