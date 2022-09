Violento puente patrio deja 5 homicidios y 3 lesionados en Querétaro

Querétaro registró una ola de violencia durante el puente de Independencia, con 5 homicidios y 3 personas lesionadas por arma de fuego a partir de la noche del 15 al domingo 18 de septiembre del presente.

La noche del 15 de septiembre, previo al grito de Independencia cerca de la delegación Josefa Vergara, calle 23 esquina con 24 en Lomas de Casablanca, cuerpos de emergencia atendieron a tres personas lesionadas por proyectil disparado por arma de fuego, Alejandro “N” de 33 años de edad, trasladado en calidad de grave por un disparo en la ingle, Alfonso “N” de 47 con disparo en un tobillo y una persona más atendida en el lugar por una aparente esquirla cerca de la rodilla. El antecedente de la agresión fue un hecho de tránsito que terminó en las calles referidas y sin detenidos.

Durante la madrugada del sábado 17, dos sujetos abordo de una motocicleta dispararon en mas de 10 ocasiones en contra de dos personas al exterior de un centro nocturno, ubicado en la lateral del Blvd. Bernardo Quintana, colonia Loma Dorada, Jonathan “N”, de 25 años de edad, resultó con 7 lesiones por arma de fuego (cuello, mano, ojo, cadera y abdomen), mientras que Alberto “N”, de 20 años de edad, con impactos por arma de fuego la altura del cuello, siendo ambos trasladados en código rojo al Hospital General y horas más tarde debido a las lesiones perdieron la vida. De los agresores solo se pudo conocer que huyeron abordo de una motocicleta, la cual no pudo ser localizada el día de los hechos. El Centro Nocturno “El Rey”, a través de un comunicado se deslindo de la agresión, señalando que no fueron al interior del establecimiento los hechos y que no trabajaban para ellos las víctimas.

Querétaro registró una ola de violencia durante el puente de Independencia. Foto: Rodrigo Mérida

El mismo sábado por la madrugada en otro hecho distinto, vecinos de la calle Santa Cruz, en Juriquilla Pueblo, reportaron al número de emergencias, detonaciones de arma de fuego en la vía pública, esquina Primero de Mayo con Santa Cruz, acudiendo policías municipales de la capital, quienes a su arribo, fueron informados que el lesionado por arma de fuego fue trasladado en un vehículo particular a una clínica particular en Juriquilla, donde horas más tarde, Julio “N”, después de ser trasladado por otra ambulancia al area de urgencias del ISSSTE, perdió la vida. No hubo detenidos

Cerca de las nueve y media de la noche del mismo sábado, vecinos de la calle Lerdo de Tejada, colonia Reforma Agraria segunda sección, reportaron al número de emergencias, detonaciones de arma de fuego en la vía pública, acudiendo policías municipales quienes localizaron sobre la carpeta de rodamiento, a una persona del sexo masculino con lesión en la espalda, presuntamente por proyectil disparado con arma de fuego. Antonio de Jesús “N”, de 35 años de edad, fue atendido por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes corroboraron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales, compartiendo la información con personal pericial de la Fiscalía. La policía informó que se tiene identificado el vehículo en el que huyeron los responsables, sin que hasta el momento se haya logrado su captura.

Por último, fue localizado sin vida, con huellas de violencia y con un impacto por arma de fuego a la altura del pecho, una persona del sexo masculino de unos 45 años edad, sin que hasta el momento de las diligencias pudo ser identificado por autoridades, sobre el boulevard Montenegro casi esquina con Huizache, en la colonia Montenegro. Vecinos dieron aviso al número de emergencias, acudiendo policías municipales, quienes con apoyo de paramédicos de Rescate 1, corroboraron que la persona ya no presentaba signos vitales, dando parte a personal pericial de la Fiscalía General del Estado, en cuanto a el o los probables responsables, aún no se cuenta con información que pueda dar con su localización y captura.

Es así que estos 5 homicidios y 3 lesionados, marcaron una violenta jornada en la capital de Querétaro, sin que hasta el momento, se haya informado la captura de algunos de los responsables de los distintos hechos que aquí se narran.

