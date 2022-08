Hoy no circula 10 de agosto: Qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Para este miércoles 10 de julio, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El horario de aplicación del Hoy No Circula, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos de emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 10 de agosto?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 3 y 4 o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 10 de agosto.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

La directora de Política Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones de la Agencia Digital de Innovación Pública, Brenda Lidia Escobar Méndez, informó que han venido trabajando desde hace un año con los tres principales operadores de telefonía móvil: Telcel, Movistar y AT&T, para lograr un convenio de colaboración que va a permitir a partir del 11 de agosto la navegación en la App CDMX sin que esto consuma un costo.

Una condición muy importante es que el usuario debe tener una línea activa con cualquiera de estos tres operadores, ya sea de postpago o prepago.

