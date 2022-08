López Obrador pide a gobernadores, CFE, Conagua y Pemex ayudar a mineros

Desde la conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y al titular de la Conagua, Germán Martínez, así como los gobernadores para sumarse el rescate de los 10 trabajadores atrapados en una mina de Sabinas, Coahuila.

"Lo que quiero, deseo con toda mi alma, es que rescatemos a los mineros", externó López Obrador.

El jefe del ejecutivo federal les pidió coordinarse con el subsecretario de la Defensa Nacional, Agustín Radilla, ya que el general secretario Luis Cresencio Sandoval se encuentra enfermo de Covid-19.

"Aprovecho para decirle a Germán Martínez de Conagua, Octavio Romero Oropeza, que se pongan de acuerdo con el general Radilla también Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de la región que puedan tener bombas grandes para sacar el agua, bombas muy grandes que podemos llevar en los aviones de carga de la Fuerza Aérea, por tierra, pero aprovechar el día bien para avanzar", solicitó el mandatario federal.

AMLO desea que los mineros sean rescatados

López Obrador expresó su deseo de que los mineros sean rescatados y dijo que tras las maniobras de salvamento después vendrá la investigación.

"Un abrazo a los familiares no hay que perder la fe no hay que perder la esperanza un abrazo muy fuerte y van a seguir contando como siempre como nosotros no están solos.

Las investigaciones, porque va a salir sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo, todo eso lo estamos dejando para después, ya tenemos la información básica, ya sabemos quienes tienen las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, todo, todo pero no hablemos de eso, ahora vamos a buscar salvar a los mineros", afirmó el mandatario.

