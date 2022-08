AMLO propone tregua mundial de cinco años para evitar guerras bélicas y comerciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se acuerde una tregua de cinco años, entre todos los países del mundo, para poder enfrentar la crisis post pandemia, los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania para ayudar a quienes más lo necesitan.

“Que haya paz y que podamos atender los grandes problemas en el mundo, ¡esa es mi propuesta!”, aseguró López Obrador.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal dijo que se requiere evitar las guerras bélicas y comerciales, esto tras la tensión entre China y Taiwán de los últimos días.

"Que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo acuerdos, está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos, una tregua que cese la guerra, las confrontaciones, que las cosas queden como están", planteó AMLO.

AMLO hace llamado a la ONU

López Obrador se pronunció porque las Naciones Unidas hagan este llamado a Estados Unidos, Rusia y China para evitar las confrontaciones que afecten a todos los países.

"Que en cinco años, esto lo podría hacer la ONU, que se haga una revisión para que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial, porque eso nos afecta a todos.

No a las provocaciones, no la guerra, no queremos hegemonías en el mundo, no es mucho pedirle a Estados Unidos, a Rusia, a China que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU", explicó el jefe del Ejecutivo Federal.

SIGUE LEYENDO:

Siguen 10 mineros atrapados en Sabinas; 5 logran salir y 3 están internados

Investigan si asesinato de periodista se relaciona con organización de la Feria de San Luis de La Paz

RMG