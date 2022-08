Colectivos acusan al gobierno de ocultar cifras de desapariciones forzosas

En el marco del Foro "Desaparecer a los desaparecidos: La estrategia del Gobierno de Jalisco" de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se insistió en que desde marzo hubo un desfase en las cifras reportadas en la entidad que hasta ahora parece haberse congelado en poco más de 15 mil, desapareciendo más de mil 400 personas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sin una explicación precisa por parte de la actual administración, expuso Marta Leticia García Cruz, coordinadora Colectivo Entre el Cielo y Tierra.

“Desaparecer a los desaparecidos ha sido una estrategia del Gobierno de Jalisco para desaparecer a las personas desaparecidas, desde diversas índoles, tanto a nivel de discurso, de minimizar la problemática, de no reconocer lo que está pasando, de manipular con estadísticas las cifras o decir que las personas desaparecidas corresponden a las administraciones pasadas”.

Héctor Flores, vocero del Colectivo Luz de Esperanza también se refirió al actuar de las autoridades que pareciera ya una estrategia de “desaparecer a los desaparecidos” por parte del Gobierno del Estado, para tratar de encubrir la ineficiencia de los encargados de atender este problema lo cual es grave al ocultar e ignorar a las familias quienes al acudir a levantar una denuncia o a dar seguimiento a las carpetas de investigación de sus familiares, son recibidos con tratos hostiles y son al menos 15 los derechos fundamentales que les son negados o vulnerados, a las familias y a las víctimas de desaparición.

Muchos han sido encontrados sin vida.

“La Fiscalía, al no realizar actos de investigación necesario, muchas veces hasta pasar días, semanas, meses inclusive hasta más de un año, nos ha tocado ver carpetas que el primer acto de investigación lo hacen hasta en un año siete meses, contribuyen de manera activa para que las posibles pesquisas, datos y cualquier información sobre la víctima directa, incluso los posibles victimarios vayan quedando en el olvido y en la impunidad”.

Lamentó que las fichas de búsqueda o las pintas que realizan para denunciar la omisión del Estado en el tema, sean borradas para no mostrar una mala imagen a los visitantes de la ciudad, que pareciera importarles más que resolver los casos. Más del 60 por ciento de las personas que desaparecen en Jalisco, tienen una sentencia de muerte porque las familias ya no los vuelven a ver e incluso ni sus restos.

Narró el caso de José Manuel Carrillo, quien desde febrero estaba su cuerpo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y sin embargo no se le notificó a la familia por falta de fotografías, análisis de confronta y fue hasta que acudió la familia a revisar, como cada semana los avances en los cuerpos y restos localizados que se percataron de que era el cuerpo de su familiar al reconocer una de sus manos a penas este fin de semana.

“Hay que levantar la voz, de manera seria, concreta al gobierno del Estado y que atienda principalmente el problema de seguridad en el Estado, de que nos sirve tener grandes construcciones, tener el Tren Ligero y gastos en todo esto si están desapareciendo más de 40 personas al día, de qué sirve todo lo material y los grandes avances si no tenemos seguridad de salir a la calle o si salimos a la calle o nuestro hijo, no tiene la seguridad de que vaya a regresar y lo único que sí tenemos certeza es que si nos desaparecen a un familiar no va a ser buscado, no va a ser investigado, le van a negar el derecho a la verdad y todos los derechos humanos posibles”.

La estigmatización, victimización y señalamientos a los que se enfrentan las familias que tienen a una persona no localizada o desaparecida, no se da solamente por parte de las autoridades sino también por parte de la sociedad y de otros miembros de las familias y es muy común que se limiten a decir que “en algo andaban” quienes desaparecen, se les segregue y se alejen de ellos, lo cual es sin duda una falta de sensibilidad y solidaridad de la propia sociedad, por lo que piden que se reflexiones y cambie la actitud hacia estas familias, señaló Guadalupe Aguilar, del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej).

“Está también integrada la familia, no le hables a la señora Lupita porque su hijo seguramente en algo andaba, o los vecinos o los sobrinos y demás, la misma sociedad la misma familia nos estigma nos pone esa marca en la cual tienen que poner cuidado. Hace como seis años, no recuerdo exactamente la fecha hubo una reunión a nivel internacional, en la cual también estaba México y se firmaron acuerdos y en esos acuerdos decían sobre derechos que tiene todo ser humano a ser buscado, no más hay que basarnos en eso, hay que buscarlos y encontrarlos”.

Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza insistió que como sociedad no se de permitir que este problema avance porque ya es cada vez más común el escuchar que se encuentran personas o se dan homicidios diarios y esto hace que la sociedad pase a ser partícipe de la violación de derechos al volverse indolentes, apáticos o por costumbre.

“Hoy somos nosotros, no queremos que nadie pase por esto, realmente nadie el día de mañana, es un infierno. En los colectivos hay gente que dice: Nunca creí que me fuera a ver en esta situación y hoy mi hijo está desaparecido y me tengo que acercar a ustedes para apoyar y para ver qué hacer”.

Las autoridades no hacen lo suficiente, concluyen.

El periodista Darwin Franco, quien ha seguido el tema de desapariciones en la entidad, insistió que es necesario que los medios den seguimiento a este tema, no solo durante las coyunturas o fechas conmemorativas, sino que se realice investigación de las causas y se dé seguimiento a la estadística para poder exigir a las autoridades claridad en las investigaciones y que no lo vean como delitos aislados.

Destacó que el trabajo del Estado debe ser la búsqueda con presunción de vida, establecer estrategias de prevención y que es a través del periodismo de investigación que se debe hacer no sólo denuncia sino presión para que se avance en estos casos.

“La desaparición no es algo que simplemente ocurra, no es un acto de magia, es una actividad criminal que para que pueda ser orquestada requiere un aparato institucional, que opera y terriblemente opera más a favor de la criminalidad que de las personas, de todos nosotros... Lo que podemos hacer es abrazar la ausencia como propia, abrazar el dolor ajeno como propio porque finalmente todos formamos parte de este contexto y las desapariciones nos atañe a todos y debemos acompañar a las familias porque mucho de lo que tenemos, hoy estamos hablando de esto, tenemos leyes, instituciones que pueden mejorar o debieran estar por personas que pudieran tener mayor voluntad y existen por ellas, por su lucha”.

Finalmente, el periodista Ruben Martín expuso que en México la cifra de desaparecidos ha rebasado la cantidad de víctimas en territorios en conflictos bélicos, lo cual es grave principalmente porque no hay voluntad política por parte del propio mandatario jalisciense, Enrique Alfaro e incluso dijo que el aparato público y servidores públicos deberían apoyar en las búsquedas sin embargo ya tienen la mira en las próximas elecciones y “a este gobierno ya le vale madre el tema de los desaparecidos”.

