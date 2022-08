Alejandro Encinas reprocha que las fiscalías repliquen vicios del pasado, pese a la autonomía

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas consideró que a pesar de que se le dio autonomía a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías locales, persisten las mismas formas de trabajo del pasado y la impunidad.

"Una autonomía mal entendida, está autarquía con la que se han asumido la mayor parte de las fiscalías en el país, no solamente no está ayudando a resolver el problema, sino que está reproduciendo las mismas prácticas del sistema anterior, porque solamente les cambiamos de nombre, les dimos autonomía, pero siguen las prácticas, las más personas y las mismas formas de trabajo", afirmó.

En la presentación Tercera Edición de la publicación “La desaparición forzada en México” de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas señaló que el gobierno ha creado mecanismos extraordinarios para resolver las carencias y fallas del sistema de impartición y procuración de justicia.

"No las hemos pasado construyendo mecanismos extraordinarios para dar respuestas a las áreas en donde las instituciones del Estado no han sido capaces de resolver o de cumplir con sus tareas. Tenemos una Comisión Nacional de búsqueda y un Sistema Nacional de Búsqueda, con las Comisiones Locales que realizan las funciones que debería de realizar la fiscalía de los estados, particularmente las fiscalías especiales en desaparición de personas, y las fiscalías nos dicen que no existe el derecho a ser buscado, que para ejercer ese derecha tiene que estar presente la víctima, o nos dicen que no tienen recursos y capacidades que mejor lo hagan las Comisiones Locales o la Comisión Nacional de búsqueda", detalló.