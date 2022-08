Impulsan reforma integral en el ISSSTE

En 2024 se tendrá un buen sistema de salud para la atención de los trabajadores del Estado por lo que se ya se inició una profunda renovación del ISSSTE, ante la deplorable situación en la que se encontraba.

Por ello se trabaja en una reforma integral con la que se combatirá la corrupción en el instituto, se garantizará el abasto de medicamentos, además de que se tendrá un servicio médico de calidad. Así, se beneficiará a los trabajadores en activo y jubilados.

Por instrucción presidencial, se conformó un equipo para llevar a cabo esa reforma que no sólo estará integrada por los titulares del sector salud y del ISSSTE, encabezado por Pedro Zenteno Santaella, sino que también participará Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador recorrerá los hospitales del instituto para tener un diagnóstico de lo que se necesita para otorgar un servicio de calidad. Es una acción similar a los recorridos por los 80 hospitales del IMSS Bienestar.

Como parte de la estrategia gubernamental para rescatar al sector salud se está equipando a los hospitales, se contará con medicinas y contratará a personal médico. El titular del Ejecutivo Federal aseguró que el instituto se encontraba en una situación deplorable, por lo que es necesario su rescate.

Y no sólo eso, adelantó que “se están venciendo contratos de los famosos servicios integrales y ya no queremos renovarlos, ya queremos que pertenezcan al ISSSTE y que se acabe con la privatización, es una recuperación, es como nacionalizar, volver otra vez, lo que era público y se volvió privado a lo público”. Dijo que se trabaja para garantizar que se cumpla el derecho a la salud, principalmente a la población que no cuenta con seguridad social.

“Es un compromiso que tenemos, el año próximo vamos a tener un sistema público de salud de primer orden, de los mejores del mundo para la población abierta, es decir, universal, para todos”, comprometió el mandatario.

Los derechohabientes del ISSSTE contarán con todos los servicios, “ya todas las secciones de hemodiálisis son gratuitas, pero nos falta”, recalcó.

PAL