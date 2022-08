Kilo de tortilla llegó a los 30 pesos y seguirá subiendo, asegura CNT

Cuando el día de hoy vaya por las tortillas para la comida o el desayuno, se percatará de que estás han aumentado entre uno y dos pesos. Esto, indica Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, se debe al aumento de la materia prima.

En entrevista con Sergio y Lupita para la señal de radio de El Heraldo Media Group, el representante aseguró que el gremio se ve afectado principalmente por el costo de la harina, materia indispensable para elaborar este alimento presente en la mesa de casi todas las familias mexicanas.

El kilo de este insumo, agrego, solía estar en los 200 o 300 pesos por kilogramo; ahora, apunta, puede costar hasta mil 350 pesos, lo cual hace insostenible para los vendedores el mantener los precios. Por si fuera poco, el gremio también depende del maíz, producto afectado por el conflicto entre Rusia y Ucrania; la inflación y la ruptura en la cadena de suministros que se dió a nivel mundial debido a la pandemia de Covid-19.

"Hay una incertidumbre en el sector agroalimentario en el país", dijo.

¿Hay tortillas piratas en México?

Aseguró que la tortilla pirata no existe, debido a que no hay una marca registrada; sin embargo, aseguró que a fin de abaratar costos algunos están produciendo este alimento de manera insalubre y algunos incluso colocan más agua a la masa para así obtener más unidades y disminuyendo la calidad de estas. Añadió que la venta y reparto de este insumo en tiendas es peligrosa, por lo que el CNT trabaja en una petición para que se regule la norma oficial relacionada con este sector.

"Recogen la tortilla que se queda en los abarrotes y la vuelven a reprocesar", dijo.

No hay una regulación en el sector.



Aseguró que no hay una buena perspectiva ene l sector, pues desde que en las reuniones que ha tenido con las autoridades se le ha indicado que no habrá apoyos a los vendedores, ni algún programa para favorecer esta actividad. Pidió que los programas de gobierno sean redireccionado para alimentación, ya que, sugirió, sus beneficiarios han exhibido que no los utilizan para llevar el pan a la mesa, sino para comprar lujos.

Agregó que las tortillas no fueron incluidas dentro de los productos de la canasta básica, la cual compone más de 40 productos de consumo indispensable para los mexicanos. Esto, dijo, es muestra de la preferencia que tiene el Gobierno federal por las empresas harineras.

"De qué sirve que suban los salarios si los precios de todos los alimentos están a la alza", dijo.

Precio de tortilla se incrementará en Tamaulipas a partir de agosto