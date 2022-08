Jesús Murillo Karam: Las primeras imágenes de su detención

La Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un comunicado confirmó la de detención de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de Justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto y autor de la llamada "Verdad histórica" en el Caso Ayotzinapa.

"Este día, personal policiaco de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplió la orden de aprehensión solicitada por esta Institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús “M”, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa”, señaló la autoridad a través de un comunicado.

La primera imagen de la detención de Murillo Karam (Foto: captura Milenio)

La detención se llevó a cabo a las afueras de su domicilio

"La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona, sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo" apuntó la FGR.

Los primeros reportes apuntan que, Murillo Karam fue detenido al medio día de este viernes 19 de agosto en su casa de Las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.

De acuerdo con la FGR, el detenido "colaboró con las autoridades policiacas". | Foto: Especial

Jesús Murillo Karam estuvo a cargo de la investigación del caso de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Fue quien calificó como “verdad histórica” a una versión de los hechos que decía que los 43 jóvenes fueron quemados en una gran hoguera encendida en un basurero.

La detención llega un día después del informe de Alejandro Encinas

La detención llega un día después de que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, informó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, que el caso aún no está cerrado, además añadió que se continuará con la búsqueda de los estudiantes y se castigará a los responsables.

El funcionario aseveró que "siempre se le va a decir la verdad a los padres de los normalistas” y señaló que no hay indicios de que normalistas estén con vida. Afirmó que los restos humanos encontrados se enviaron para su estudio a la Universidad de Innsbruck; no obstante, no se ha encontrado material genético suficiente para la identificación de algún estudiante.

