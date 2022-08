López Obrador destinará más presupuesto a becas y educación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se tendrá un mayor presupuesto para el sector de la educación e incluso se aumentará el monto para las becas de estudiantes. Sin embargo, no especificó montos.

Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó al primer mandatario los retos que tendrá Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación Pública y quien estuvo en el salón Tesorería como encargada de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia.

El presidente respondió que en materia educativa “vamos bien”. “Ayer lo explicaba ¿en qué sostengo mi dicho? En que hay una participación entusiasta, responsable de los trabajadores de la educación, eso es importantísimo, es muy buena relación con el sector magisterial, no hemos tenido ningún conflicto, y volvemos a lo mismo.

Además piensen que sucedía en el sexenio pasado, era hasta represión, violencia, muertos y cierre de escuelas, confrontación, estaba este dirigente famoso Claudio X Gonzalez como un cruzado, defendiendo la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, esto ya no sucede, parece obvio, evidente, ni debería yo estarlo diciendo”, explicó.

AMLO desmiente reducción de presupuesto

Recordó que se aumentó el salario al sector magisterial. El titular del Ejecutivo Federal rechazó que se destine menos presupuesto a la educación.

“No, ahora hay más presupuesto que nunca para la educación porque una cosa es que haya austeridad y otra cosa es que no se invierta en la educación, claro que hay austeridad porque ya no se permite que no haya programas como los bebederos ¿se acuerdan? que hubo una corrupción equivalente a 10 mil millones de pesos que supuestamente iban a poner bebederos en todas las escuelas, no pusieron los bebederos, se robaron el dinero”, comentó.

Aseveró que ahora no se le faltará al respeto a los maestros como sucedió en gobiernos anteriores.

