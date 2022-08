Guardia Nacional viajará a Qatar; vigilará a los 80 mil mexicanos en el Mundial

Un agrupamiento de 10 elementos de la Guardia Nacional estará presente en la Copa del mundo para realizar acciones de acompañamiento para los 80 mil aficionados mexicanos. Durante la presentación del Centro de México Qatar 2022, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llamó a los mexicanos que asistirán al mundial a cumplir las leyes y normas en Qatar.

“El grueso de las faltas que tienes en los mundiales, faltas que denominamos administrativas porque si estás hablando de un delito ya es otra cosa porque entras al sistema penal. Voy a asumir que lo que nos preocupa con las faltas administrativas, es prácticamente imposible que por una falta administrativa pudiera ser sujeto a ese tipo de sanciones como latigazos y eso no, no creo que ocurra, no está previsto así en las disposiciones Qataríes”

Dijo que se difundirá la lista de la actividades que no son permitidas ya que “no puedes llevar alcohol porque vas a un país donde el alcohol no está permitido, ya le preguntamos a la autoridad qatarí "oye pero entonces ¿quiere decir que vamos a tener un mundial abstemio? Y ellos dijeron no, porque vamos a decirles a ustedes dónde sí se puede consumir alcohol y con qué reglas," ¡ah Perfecto! entonces me das las reglas y le decimos a nuestra afición: sabes qué si tú quieres consumir alcohol es aquí, en este perímetro y en este horario, listo”, explicó.

Ebrard pidió a los mexicanos que respeten las leyes de Qatar

FOTO: El Heraldo de México

Enfatizó que no se puede viajar con bebida alcohólicas, “no puedes poder un tequila en tu equipaje porque es un problema mayor y como ese tipo de cosas, que a lo mejor aquí no nos importantes, allá sí son importantes”, abundó.

La instalación del Centro de México Qatar 2022 se realizará a mediados de noviembre. Se recomendó a los mexicanos que viajen contar con pasaporte válido de seis meses, boleto del mundial certificado por la FIFA y el registro de hospedaje para generar la Hayya Card que funcionará como visa para acceder a Qatar y uso del transporte.

Se informó que todas las vacunas anti covid aplicadas en México son reconocidas; además de que se debe contar con seguro médico internacional y tener en cuenta la guía del viajero. Arturo Medina Mayoral, comisario en Jefe de la Guardia Nacional, dijo que los 10 elementos (hombres y mujeres) protegerá a los connacionales que viajen a Qatar, la segunda afición más numerosa.

Dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibió la invitación por parte del gobierno de Qatar, y de la Federación Internacional de Fútbol para ser parte del Centro de Cooperación Internacional en noviembre y diciembre.

“Las actividades que la Guardia Nacional desempeñará son de acompañamiento a la policía de Qatar, de vinculación con nuestras aficiones y de vinculación para evitar algún tipo de conflicto. Y por la propia naturaleza de estos efectos y del propio sistema jurídico de Qatar, nosotros como Guardia Nacional no podemos actuar como una fuerza policiaca, ni de seguridad, tampoco portar el uniforme, como lo mencionamos es de acompañamiento, de apoyo a nuestros connacionales”

Al acto asistieron la árbitro mexicana, Karen Díaz y Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.

GN, SRE y Femexfut estuvieron en la presentación

FOTO: El Heraldo de México

SEGUIR LEYENDO:

FIFA cambia la fecha de la inauguración del Mundial Qatar 2022

En Qatar, buscan arte de todo el Orbe

Qatar 2022: FIFA busca adelantar inauguración de la Copa del Mundo; este es el motivo