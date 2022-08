AMLO ve “plan con maña” para echar culpas por derrumbe de mina en Coahuila

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que ve un “plan con maña” querer responsabilizar al supuesto dueño de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, por el derrumbe que dejó atrapados a 10 mineros, para exentar de responsabilidades a los concesionarios.

Sin embargo, el presidente de la República garantizó que la investigación que está haciendo la Fiscalía General de la República (FGR) no se cerrará sólo en la imputación a Cristian Solís, señalado como el dueño de la mina, sino que irá contra todos los responsables, aún cuando se trate también de servidores públicos.

“En el caso de esta mina, sí se hacen inspecciones. De manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social, seguramente si es cierto, pues es una plan con maña para castigar a el que aparece inscribiendo a los trabajadores en el Seguro y no a los concesionarios, porque tienes razón, en toda esa región ha habido mucha corrupción, es lo que ha imperado, la corrupción, cacicazgos y con mucha influencia política, y gobernadores caciques en toda la región”, dijo en la mañanera.

El presidente indicó que la FGR irá contra todos los responsables, aún cuando se trate también de servidores públicos (Foto: Cuartoscuro)

Expuso que desde el gobierno federal han insistido a la Fiscalía “que actúe con rigor, que no haya impunidad”, aunque reiteró que la prioridad es el rescate de los mineros.

“Y lo planteé con mucha claridad, vamos a rescatar a los mineros, eso es lo que más importa ahora, y en paralelo se ve la parte judicial, los responsables y luego no dejar en el desamparo a los familiares”, expuso.

-Pero la Fiscalía va a imputar a un jovencito (Cristian Solis), no más de 30 años, que es vecino de la zona y que se presentó como dueño; él no es el dueño -se dijo al mandatario federal.

“Eso, es probable que sea lo que yo estoy aquí sosteniendo, de que a él lo hayan utilizado para inscribir a los trabajadores al Seguro, a lo mejor ese es el antecedente que están utilizando, pero para eso son estos diálogos circulares”, contestó.

-Pero ya lo está imputando la Fiscalía, presidente.

“Sí, pero no se cierra la investigación, no se cierra y no hay impunidad para nadie”, respondió.

-¿También tendrán que ir contra los funcionarios que omitieron…?

“Pues por los que resulten responsables. No hay impunidad para nadie, y puede ser que quieran hacer, maniobrar de esa forma, pero ya tú aquí lo estás denunciando, yo coincido contigo y a lo mejor vamos a coincidir otros, y la gente ya sabe quiénes son los que están detrás de todos estos asuntos irregulares, todas las minas que se explotan de manera clandestina, aunque tengan concesión, no avisan, no hay por eso supervisión de autoridades. O sea, hay que investigar bien, a fondo, pero ahora el rescate, básicamente”, concluyó López Obrador.

