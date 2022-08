¡Nadie se salva! Clientes y trabajadores de motel en Juchitán son asaltados

Poco después de las 14:00 horas de este miércoles, se registró un asalto a mano armada en el motel “El Diamante”, de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, donde fueron despojados de sus pertenencias tanto clientes como los trabajadores del lugar.

De acuerdo con la versión de los encargados, los asaltantes llegaron y de inmediato comenzaron a despojar del dinero que se tenía, así como los objetos de valor en el área de recepción, y posteriormente ingresaron a cada una de las habitaciones para asaltar a las parejas.

Luego de haberse perpetrado el robo, los asaltantes huyeron, a bordo de una unidad de mototaxi de esta misma ciudad, según el reporte que se tuvo por parte de las corporaciones policiacas, quienes minutos después se presentaron a auxiliar a las personas que habían sido asaltadas.

Se logró la ubicación de la unidad de motor que estuvo involucrado en el robo a mano armada Foto: Especial

Al lugar llegaron elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de esta ciudad, apoyados por elementos de la Policía del Estado de Oaxaca y elementos de la Guardia Nacional, quienes de inmediato revisaron en cada una de las habitaciones para buscar a los responsables, pero estos ya se habían dado a la fuga.

Tras revisar los videos de las cámaras de vigilancia de la ciudad, se logró la ubicación de la unidad de motor que estuvo involucrado en el robo a mano armada, por lo que de inmediato se procedió a la detención de las personas que iban a bordo, logrando la detención de una mujer y un hombre, quienes fueron consignados al Ministerio Público.

Esta no es la primera vez que suceden asaltos en los moteles de la ciudad; sin embargo, en la mayoría de los casos, los afectados no acuden a poner sus denuncias ante las autoridades correspondientes, por lo que estos y otros robos que han sucedido en este municipio quedan impunes, ya que las autoridades no pueden aplicar la ley, ante la falta de elementos y los presuntos delincuentes vuelven a las calles a seguir con sus actos delictivos.

