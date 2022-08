Un presunto charro abusa cruelmente de un perro en la CDMX: VIDEO FUERTE

Advertencia: el siguiente video contiene imágenes explícitas.

Un nuevo acto de maltrato animal se ha viralizado en redes sociales. En esta ocasión, un hombre fue grabado mientras lastimaba brutalmente a un perrito en una calle de la Ciudad de México; en la grabación algunas personas le pidieron al hombre que detuviera la agresión contra el lomito.

Los hechos ocurrieron en Ciudad de México, en el Lienzo Charro de La Villa. En el video, compartido por el reportero Carlos Jiménez, se observa que un hombre amarró el cuello de un perrito y posteriormente comenzó a girarlo y patearlo. Ante la agresión, algunos transeúntes intentaron detener al sujeto, sin embargo, el agresor siguió golpeando al animalito.

Luego de que la agresión fuera compartida en redes sociales, la Fiscalía General de la Ciudad de México aseguró que ya se encuentra buscando al hombre que lastimó con saña a un perrito.

Por su parte, usuarios de redes sociales pidieron que se haga justicia por este caso de maltrato animal. "Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y no quede impune este acto", escribió un internauta.

Otros usuarios de internet señalaron que las personas que vieron los hechos y "no hicieron nada" también deberían ser sancionadas. "No solo a él, también a los dos otros hombres que presenciaron todo y no hicieron absolutamente nada, en frente de un niño, que país tan violento y desviado", mencionó un internauta.

Personas que maltraten a perritos serán acreedoras a sanciones

En varios estados del país, el maltrato animal es castigado con prisión y multas económicas. Según el Código Penal de la Ciudad de México, quien lastime a un animal será sancionado hasta dos años de cárcel. Además, el agresor deberá cubrir una multa que puede ir de los tres mil a seis mil pesos.

Otros estados como Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua, también han realizado modificaciones en sus leyes para proteger a los animales.

