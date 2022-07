Encuentran despensas en tiradero de Nayarit

En un tiradero de la comunidad de Higuera Blanca, municipio de Bahía de Banderas, habitantes encontraron cientos de despensas en bolsas con algunos productos aprovechables todavía.

A través de un grupo en redes sociales se dio a conocer el hallazgo mientras hacían un llamado a que otras personas se acercaran a recoger latas de atún y aceite.

"Amigos les comparto un video. Por si gustan venir es en el basurero de higuera blanca. Miren gente lo que tiraron los políticos en este basurero, hay un chingo de aceite y atún, despensa buena; no más lo que se agorgojó fue la harina, el arroz, el frijol. Pero van como cinco camiones más o menos, aproximadamente, pa que se dejen venir al basurero de Higuera Blanca", se oye al autor del video, Kuaquis Sanchez, durante una transmisión en vivo en el grupo AMIGOS DE HIGUERA BLANCA NAYARIT.

Las bolsas no tenían impresiones de nombres o logotipos que pudieran identificar su origen, sin embargo llamó la atención la cantidad de ellas, tiradas en el sitio.

Esta reportera pidió detalles a la dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, y la respuesta mencionó que acudieron policías a investigar pero ya no encontraron nada porque estaba enterrado todo, aunque hablaron con el delegado del lugar, quién dijo que por la noche hace unos días, camiones habían dejado eso pero desconocía quién pertenecían.

"Nos entrevistamos con el delegado de nombre Manuel Álvaro Briceño Contreras, quién nos llevó a dicho lugar en donde ya no había nada, ya que lo habían tapado con tierra; haciendo mención el delegado que ese lugar lo utilizan para tirar escombro y esas despensas no sabía quién las había tirado ya que eso sucedió en la noche del día de ayer no localizando nada en el lugar", informó la autoridad.

Mientras tanto, el fiscal especializado en asuntos electorales de Nayarit, José Guadalupe Virgen Ceja dijo que si pertenencían a un particular, el hecho no puede ser sancionado porque no existe tipificación de delito; tampoco podría ser por la vía electoral porque no hay proceso electoral vigente en la entidad.

Sin embargo, de tener procedencia de algún programa social o institucional, algún denunciante podría hacerlo ante la Fiscalía General del Estado, para que se investiguen los hechos.

"Actualmente no estamos en proceso electoral, el proceso electoral fue el año pasado y a esta fecha no encuadra en un delito electoral; si son despensas pero no tienen un objetivo como coaccionar el voto, qué es lo que protege la fiscalía de delitos electorales (...) No podemos tener competencia para ir a investigar ese asunto salvo que pudiera ser para cuestiones de beneficios de un programa (público)" sostuvo.

El fiscal electoral dijo que la situación es condenable desde el punto de vista humanitario, ya que se pudieron haber aprovechado estos productos entre la población vulnerable, incluso donarlos a bancos de alimentos o instituciones de ayuda.

Hasta el momento no se ha podido acreditar el origen de estás despensas Pero existe la sospecha que pudieran tratarse de productos que quedaron en bodegas, tras las elecciones de junio del 2021.

