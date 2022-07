SENASICA da luz verde a exportación de aguacate jalisciense hacia Estados Unidos

En las siguientes semanas se comenzará con la exportación de aguacate jalisciense directamente hacia Estados Unidos y los trabajos previos ya se realizaron tanto en empaques como en la certificación de huertas confirmó el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Francisco Javier Trujillo Arriaga.

Recordó que desde que iniciaron las exportaciones de aguacate hacia el país del norte, principalmente procedente de Michoacán, no se han registrado plagas que impidan que el cargamento ingrese, por lo que se ha puesto especial énfasis en la verificación de planes de trabajo y certificaciones en materia de sanidad e inocuidad ahora en Jalisco.

“Desde que empezamos en noviembre de 1997 a la fecha que vamos a cumplir 25 años, no hemos tenido ni un solo caso con presencia de alguna de las cuatro plagas cuarentenarias en embarque que cruza la frontera”.

A nivel internacional, los productos mexicanos se han destacado en temas de sanidad e inocuidad además por su calidad, y se trabaja para mantener los estándares de cumplimiento de buenas prácticas en todos los productos agrícolas principalmente en berries, aguacate y mango.

Los productos mexicanos se han destacado en temas de sanidad e inocuidad. Foto: Especial

Durante la pandemia, al ser calificado como un área esencial, los productos agrícolas se mantuvieron a la par y se garantiza tanto en el país como los compromisos de exportación.

“Nunca tuvimos que someternos a disciplinas de trabajo en casa y yo no puedo pensar que alguno de los productos agrícolas haya dejado de producir tanto para la mesa del consumidor mexicano como para el histórico de exportación seguimos como si no hubiera habido pandemia, creo que el futuro, una vez superado este evento de salud pública, va a ser más brillante porque si ya aprendimos a trabajar cuesta arriba, ya cuando ese factor no está presente vamos a poder capitalizar para lograr estos éxitos que estamos hablando”.