Industria de exportación de papaya mexicana fortalecerá inocuidad y sanidad del fruto

La unidad en la cadena productiva de la papaya en México ha llevado a tener éxito en su venta y exportación, y a pesar de haber transitado por complicaciones con salmonella hace cuatro años, hoy está más consolidada y conquistando paladares en Estados Unidos y Canadá, entre otras naciones del mundo.

En el 2017, se presentaron algunos eventos de salmonella y se presentó ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA, por sus siglas en inglés), un plan de trabajo para evitar los riesgos de contaminación mismo que fue adoptado por la cadena productiva de papaya mexicana y desde entonces, no se han tenido más eventos en este sentido en las industrias exportadoras, aseguró el titular de SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), Francisco Javier Trujillo Arriaga quien insistió que el reto es consolidar las certificaciones en sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la totalidad de las empresas exportadoras.

"La FDA ha dado testimonio, sobre todo en el último año en donde no ha habido ningún evento con presencia de salmonela al cruzar la frontera de las empresas que tienen que ver con Pro Export Papaya, y así queremos que el futuro se vaya repitiendo con cero incidencia de salmonella".

Este martes, exportadores de papaya de la asociación nacional Pro Export Papaya, renovaron su consejo directivo 2022- 2024, en donde destacaron el trabajo para alcanzar la sanidad e inocuidad del fruto cuyo principal destino es Estados Unidos y Canadá.

TE PUEDE INTERESAR: Los increíbles beneficios del licuado de piña con papaya

Parte del esfuerzo para lograr esta meta y mantener la unidad del gremio, fue liderada por Eduardo Gaytán Padilla, presidente saliente de Pro Export Papaya, quien explicó que desde hace dos años se ha trabajado en la reglamentación e integración de los productores, que actualmente son 51 sumando a comercializados, es decir, el 90 por ciento de los exportadores están en el organismo.

A futuro, y como parte de los retos para que se mantenga el éxito en su exportación, Juan Carlos Martínez Porte, presidente de Pro Export Papaya para el periodo 2022-2024, destacó además de difundir alternativas de consumo y sostenerlo en el gusto de los comensales en el mundo, trabajar de la mano con la SENASICA para desterrar enfermedades como salmonela que hace cuatro años afecto el producto y que desde la integración en este organismo, han logrado desterrar.

Pro Export Papaya para el periodo 2022-2024. Foto: Especial.

"Ser agricultor no es fácil, esto no es una profesión, es un estilo de vida, nuestras fábricas nunca cierran, la pandemia no existió para nosotros, y además de todos los factores que afectan a cualquier otro negocio, tenemos que voltear a ver "al de arriba" y aceptar lo que nos mande, si es bueno, decimos gracias; si es malo, ni modo, de arriba lo que venga. Hay que reconocer que esta profesión nos da mucha satisfacción y propósito a nuestras vidas, tenemos la enorme responsabilidad de proveer al mundo de alimentos sanos y vamos a seguir haciéndolo responsablemente", expuso en su primer discurso como presidente Martínez Porte.