“Amor y paz con las Iglesias, hay muy buena relación”: afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que haya una mala relación o distanciamiento con las Iglesias y, por el contrario, destacó que solo hay amor y paz, así como una buena relación.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que ve "la mano negra" de los conservadores que quieren "ahora echarnos encima a las Iglesias".

"Amor y paz con las Iglesias. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores y ministros de otras iglesias", aseguró.

"No podemos confrontarnos con ninguna Iglesia. Que no se enojen en el PAN, el PRI, Claudio X González...", expuso. "No hay distanciamiento, llevamos muy buena relación con las Iglesias. Ahora los estrategas del conservadurismo están pendientes y están viendo por dónde, porque no les salen las cosas", indicó.

Jesús Cristo, el dirigente social que admira AMLO

Incluso, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que su dirigente social más admirado es Jesús Cristo, pues -dijo- encabezó un movimiento en favor de lo pobres.

"Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más por su entrega en favor de los pobres es Jesús Cristo que, de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento en favor de los pobres y por eso los poderosos de su época lo perseguían, lo llamaron alborotador y lo crucificaron", reveló.

También destacó que se identifica mucho con el Papa Francisco, pues a decir de López Obrador "Ningún dirigente político y religioso había hablado con tata claridad de los problemas de México como lo hizo el papa Francisco en esa visita a Tijuana".

El presidente López Obrador pasó un video de una entrevista del Papa Francisco en las pantallas de la conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde destacó cómo fue electo como Papa Francisco y hace una referencia a la Iglesia en América Latina.

