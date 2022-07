Nueva extorsión en Tampico pone en alerta a la población

A Tampico han llegado nuevas modalidades de extorsión o cibercriminalidad, principalmente de supuestas empresas que prestan dinero a través de plataformas digitales que descargas desde tu dispositivo teléfono, advirtió el abogado Eustacio Reyes.

Uno de los requisitos para que se autorice depositarte el dinero, es el tener acceso a tus contactos, fotos y toda la información personal que tengas en tu teléfono, toda vez que después ellos usan estos datos para presionarte con los pagos, bajo la amenaza de que tienen tu ubicación.

Además de los números de los contactos telefónicos y fotografías, las cuales utilizan para enviar mensajes ofensivos o videos editados, donde los acusan de todo tipo de delitos e incluso los amenazan con atentar contra su integridad física.

Advirtió que antes de solicitar un préstamo a través de una plataforma digital, las personas deben verificar si la empresa está registrada ante Condusef y si opera con total legalidad, pues dijo que es importante que quienes ya están siendo objeto de malas prácticas de cobranza, pueden proceder a denunciar, para que la policía cibernética realice más investigaciones.

Abogado advierte que antes de solicitar un préstamo a través de una plataforma digital, deben verificar si la empresa está registrada ante Condusef. Foto: Especial

Sin embargo, dejó en claro, que si la empresa está debidamente registrada, sus malas prácticas de cobranza no los exime de que la deuda debe ser cubierta, pero la autoridad le exige haga uso de las instancias legales para recuperar el dinero que le otorgaron al interesado.

Desafortunadamente, por temor las personas que sufren este tipo de acoso, no proceden legalmente ya que son tantos los mensajes y amenazas que reciben que caen en la desesperación e incluso muchos se quitan la vida, porque es tanto el daño psicológico, que no encuentran la salida "existen diferentes medios cibernéticos donde se publicitan préstamos muy rápido, donde solicitan sólo una credencial de elector, desafortunadamente no todas estás empresa actúan con legalidad, por eso hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de las veces utilizan como formas de cobranza las amenazas, conversaciones o vídeos manipulados, el hostigamiento".

"Hay personas que no pueden manejar está situación y recurren a quitarse la vida, la gente se llega a enfermar, sufre daño psicológico, por eso es importante que cuando se proceda legalmente, a la persona se le envié al psicólogo", declaró el litigante.

Ante esto, pidió que se legisle sobre estás nuevas formas de extorsión que han cobrado fuerza con la pandemia, donde el desempleo y la enfermedad hizo presa fácil a la gente.

alg

Sigue leyendo

Niña quemada en albergue sigue internada; FGE realiza cateo en el refugio

Quieren terminar obras financiadas con el Fondo Minero que se pararon por irregularidades en Sonora

Metro CDMX: avanza recuperación de la Línea 12