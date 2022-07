OPS llama a la erradicación de la Hepatitis B y C

Cada año, en la región de las Américas, se producen 67 mil nuevas infecciones por hepatitis B y este virus ocasiona 84 mil muertes, mientras que, por hepatitis C cada año se registran 10 mil nuevas infecciones y 23 mil muertes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, solo en el 18 por ciento de las personas con hepatitis B la infección llega a diagnosticarse; de ellas, apenas tres por ciento reciben tratamiento. En el caso de la hepatitis C, el 22 por ciento de personas recibe diagnóstico y el 18 por ciento recibe tratamiento, de acuerdo con datos que dio a conocer la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con motivo de la conmemoración del Día Mundial Contra la Hepatitis, que en 2022 pone atención en la erradicación de la hepatitis B y C.

El doctor Ulises Leal Quiroga, gastroenterólogo, nutriólogo y endoscopista pediatra, jefe del Departamento de Endoscopía Pediátrica en Hospital Muguerza Sur en Monterrey y vocero aliado de PiSA Farmacéutica, comentó que anteriormente la hepatitis B y C se consideraban como infecciones que adquirían personas adictas a drogas o se relacionaba con la prostitución, pero actualmente cualquier persona puede adquirir hepatitis si no toma en cuenta los factores de riesgo, como son compartir jeringas, compartir productos de aseo personal (hojas de afeitar), relaciones sexuales con personas de riesgo, productos sanguíneos o no vacunarse.

Con mayor frecuencia, la hepatitis B se contagia vía transmisión sexual, mientras que el tipo C es por el uso de jeringas contaminadas, y aun con la información que existe a disposición de la población, todavía hay mitos alrededor de cómo se contagian, refirió el doctor Ulises Leal Quiroga:

“Uno de los grandes mitos es no permitir transfusiones de sangre si no viene de alguna persona conocida. Actualmente, los protocolos de seguridad son extremadamente eficientes, por tal motivo la transmisión de estos virus por este medio es prácticamente nulo; antes de 1989 no se conocía la hepatitis C, por tal motivo la transfusión de sangre, antes de esa fecha, era una causa para la adquisición de hepatitis C.

Transmisión de Hepatitis. Foto: Especial

La hepatitis B y C no se transmiten por saludar de mano y uno puede convivir sin ningún problema con una persona infectada, solo siguiendo medidas de prevención”.

Sobre los métodos de prevención, actualmente existe una vacuna para la hepatitis B, se encuentra como obligatoria en la Cartilla Nacional de Vacunación y se aplica al nacer para evitar la transmisión de la madre al recién nacido durante el parto.

Después de esto se encuentra en el esquema de vacunación a los 2,4 y 6 meses de vida. Con respecto a los adultos, se recomienda su aplicación a todo el personal que trabaja en el sector salud, sexoservidoras, así como a la pareja de un paciente infectado.

“Dentro de las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades es la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos (CDC), refiere que todos los recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes hasta los 19 años se deben vacunar. Adultos de 19-59 años deben de tener su esquema de vacunación y adultos mayores de 60 años con factores de riesgo”.

Es importante recordar que actualmente no existe una vacuna contra la hepatitis C, por lo que la prevención es de suma importancia, como: no compartir objetos personales como cepillos de dientes y cuchillas de afeitar, no compartir agujas, evitar contacto con sangre, cuidar los utensilios (esterilizados) al hacerse tatuajes o perforaciones y practicar sexo seguro.

De acuerdo con el especialista, el doctor Ulises Leal Quiroga, la prevalencia de hepatitis B en México en 2020 fue de 0.28 casos por cada 100 mil habitantes, esto marca una disminución con respecto a 2019, en donde la prevalencia fue de 0.60 casos por cada 100 mil habitantes. En 2021 y lo que va en 2022 no se tienen cifras oficiales por parte de la Secretaría de Salud, pero se prevé un incremento. Mientras que la hepatitis C, en 2020 la prevalencia fue de 0.9 por cada 100 mil habitantes, y en 2019 fue de 1.06 casos.

Entonces, es necesario en la edad adulta, hacerse pruebas contra la hepatitis en toda persona con factores de riesgo o que conviva con personas de riesgo para, en caso de ser positivo, someterse al tratamiento adecuado y de forma oportuna.

