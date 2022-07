“Mi solidaridad a periodistas que son tratados como ‘paleros’ por los conservadores”: AMLO responde ataques

En su Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los periodistas que han sido llamados “paleros” y ha sido, dijo, aprovechado por sus adversarios políticos contra aquellas personas que simpatizan con el proceso de transformación que lleva a cabo en su administración, aseguró el mandatario.

“Aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans y a otros periodistas que son tratados como 'paleros' por los conservadores, no debe de preocuparles eso , para nada”, dijo AMLO.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que no es un delito que algún comunicador simpatice con algún tipo de movimiento social, y aseveró que en su gobierno no piden a ninguna persona que se subordine a la 4T. "Que porque la compañera Reyna hablo aquí, pero tampoco es problema, aquí cualquiera puede expresarse".

“El que un periodista simpatice en una causa no es ningún delito… el hecho de que se asuma una postura y no siempre se esté de acuerdo, y se puede hacer un cuestionamiento… nosotros no pedimos a nadie que se subordine”, indicó el presidente.