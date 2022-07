Mente Mujer: Las sobrevivientes de trata de personas deben encontrar una red de apoyo

Platicamos con la psicóloga y abogada, Mitzi Cuadra Urbina, quien es directora jurídica social en ANTHUS (Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad), sobre las consecuencias psicológicas que las mujeres víctimas de trata viven, así como el proceso se sanación y esperanza que pueden encontrar estas sobrevivientes.

Cada caso y cada persona tiene un proceso diferente, sin duda, pero hay diversos factores generales que podemos encontrar en quienes sufren abuso, “cuando hablamos de consecuencias psicológicas muchas veces pensamos en la depresión, la ansiedad, la despersonalización, los procesos de disociación, esta es la respuesta básica, los trastornos emocionales. El tema es que, con las sobrevivientes de trata de personas, estas secuelas son heridas muy profundas, el daño es tan grave que tarda mucho tiempo en sanar, es una conjugación de diversos trastornos psicológicos en una sola persona”, comentó la experta.

Mitzi Cuadra Urbina, directora jurídica social de ANTHUS (Foto Cortesía)

Asimismo, nos habla de un proceso que vive la mayoría: la culpa. “Les cuesta muchísimo trabajo salir de estos ciclos de violencia por esta asunción que se tiene del rol que se juega en el proceso de victimización, ellas asumen que no son víctimas o que tienen un porcentaje de responsabilidad. Cuando entendemos que la trata tiene una base de género, podemos visibilizar que es el resultado de todas las violencias de género que les subyacen y esto impacta directamente en la salud mental de las sobrevivientes”.

También podemos ver diferentes consecuencias dependiendo la edad en la que se vivió el abuso. En las mujeres adultas, el tema de la culpa es preponderante, “se sostiene de todos los mitos del amor romántico, ‘hijole, si lo denuncio cómo le voy a fallar, quedamos que juntos toda la vida’, y esto produce mucha ansiedad y depresión, porque se va a estar lejos del ser amado, voy a sentir que le fallé; pero cuando me de cuenta y asuma que sí soy víctima, también va a ser muy doloroso, porque va a ser la pareja en la que yo confiaba, a la que yo le creí; la culpa cambia de matiz y me siento tonta, poco capaz entonces mi autoestima, mi poder propio se van al suelo”, añadió la psicóloga social.

En el caso de menores de edad sigue la culpa, pero desde un ángulo distinto, “‘¿hice algo mal?’ ‘¿Me lo merezco?’ Cuando los papás son los tratantes, el daño es muy profundo. No tienen una visión de lo que está pasando es peor que la violencia física, lo que saben es que no les gusta. Las conscencuencias van a venir en la prepubertad, pubertad y adolescencia y las peroes van a ser en la vida adulta porque es cuando ya se terminó de desarrollar mi cerebro y mi juicio, ya se que es el abuso sexual infantil, ya se cual era el rol de mis padres, entiendo muchas cosas que no entendía a los cinco. Las psicoemocionales tienen que ver con una tendencia antisocial muy fuerte, son personas disruptivas por lo general, están muy enojadas porque están muy deprimidas, a diferencia de la edad adulta lo que más tienen es depresión, autolesión e intentos de suicidio”.

DERRIBAR BARRERAS

El poder encontrar una nueva oportunidad de vida viene con la ayuda adecuada, “es creando redes de intervención fuertes que permitan que las mujeres en situación de explotación digan ‘ok, sí quiero’. Todos estamos pensando en el rescate, pero llenas los refugios y ¿qué haces con ellas después?, nadie te pregunta por el después, ese es el paso uno, nos faltan 20 para la restitución”, añadió Mitzi Cuadra. Además nos habló de la importancia de un acompañamiento integral para que más mujeres puedan ver que la ayuda funciona y puede cambiarles la vida y que es algo sostenible. “Ellas ven lo que todas vemos, toman cinco terapias y gracias por participar, y eso no te soluciona nada, no es de largo alcance, no son acciones de alto impacto, ni está cambiando la política pública. Los modelos de asistencia no son la única opción, son importantes porque las víctimas no tienen nada, pero no les vas a dar todo el tiempo porque quieres que sean autónomas, que el proceso de dependencia emocional disminuya”, agregó.

Algo que tiene también gran importancia es empezar a ver de forma distinta la terapia y la salud mental, eliminar todos los tabúes que han existido, “por supuesto hay que sensibilizar más a todas las personas, creo que hemos comenzado ya, pero todavía nos falta recorrer un largo camino por quitar esta visión y estereotipos alrededor de la salud mental. Hace 10 o 20 años era: ‘Al psicólogo sólo van los que están locos’, pero ahora es como al ‘psicólogo van los que no pueden, los débiles, la generación de cristal’, todo esto que se teje alrededor de la salud mental no permite que se identifique el impacto real que tiene, sobre todo en las víctimas. Estamos muy acostumbradas como mexicanas de uno le da la vuelta y ya está, no funciona así, menos con víctimas en donde los procesos son muy profundos porque lo que va a suceder es que sí le va a dar vuelta a la página pero lo va a repetir y se va a volver a vincular desde el dolor”, finalizó.

FRASE

“En México la trata tiene rostro de mujer, más del 80 por ciento de las víctimas son mujeres”, Mitzi Cuadra Urbina, directora jurídica social de ANTHUS.

DATOS

90%, el porcentaje de mujeres que viven abuso desde pequeñas.

3 a 7 días es lo que tarda una mujer en asumirse como víctima, después de un proceso de negación.

Alrededor del 10% de las sobrevivientes buscan ayuda psicológica.

Las cifras oficiales de la CNDH indican que el 70% de víctimas de trata son mujeres adultas y 30% menores de edad, sin embargo, Mitzi nos compartió que en el refugio en el último año han tenido un 80% de casos de niñas.

