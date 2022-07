"Ven a mi casa, por favor": mujer asesinada contactó a su madre antes de morir; sospechan de su esposo

La tarde de este viernes se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de una mujer quien fue encontrada sin vida en una casa de la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter, el caso se está investigando como un presunto feminicidio, ya que el esposo es el principal indiciado hasta ahora.

Según la publicación, se trata de llama Wang Xin, un hombre de 36 años y origen chino, a quien se le acusa de asfixiar y asesinar a su esposa en un domicilio de la colonia Anáhuac.

Mujer asesinada habría pedido ayuda a su madre por WhatsApp

De acuerdo con otra publicación compartida por Carlos Jiménez en Twitter, la mujer asesinada habría pedido ayuda a su madre minutos antes que le quitaran la vida. En el post, Jiménez compartió las capturas de pantalla del celular de la joven.

En los textos de WhatsApp se puede leer un mensaje dirigido a su mamá: "Ven a mi casa, por favor, estoy enferma (...) Mi celular no tenía servicio". Mismo que fue respondido: "Hija voy para tu casa, me estoy vistiendo, no me asustes", escribió la madre.

De acuerdo con el reporte, la mujer fue encontrada muerta por su mamá; se encontraba en la cama y al parecer habría sido asfixiada presuntamente por su esposo. "Su esposo Chino, es el principal sospechoso del feminicidio. @FiscaliaCDMX indaga", se lee en el post publicado en Twitter.

