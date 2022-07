Caso Luz Padilla: Exigen que comisario de Zapopan explique omisión de dispositivo a la activista asesinada

El comisario de Zapopan, Jorge Alberto Arizpe García, debe responder el por qué le fue negado el dispositivo de Pulso de Vida a Luz Raquel, a pesar de que existían amenazas, intimidaciones y agresiones de su vecino Sergio "N".

Integrantes del Colectivo Red de Mujeres Insurgentes se manifestaron hoy afuera de la Comisaría de Zapopan para exigir que les dé audiencia el Comisario y explique los motivos de esta decisión.

Bertha Alicia Quezada, integrante de la Red de Mujeres Insurgentes dijo que el dispositivo debió entregarse cuando Luz Raquel pidió el auxilio de las autoridades porque padecía amenazas, agresiones y violencia por parte de su vecino y aunque ella presentó pruebas y existía una demanda, le negaron el dispositivo.

Este dispositivo emite una alarma que está conectada directamente a las comisarías municipales para que en el momento que la víctima se sienta vulnerada en su integridad física o bien que se acerque el agresor, puedan pedir ayuda y acudan a la mayor brevedad en su auxilio.

TE PUEDE INTERESAR: Palomas blancas, flores y clamor de justicia: al interior del último adiós a Luz Raquel I VIDEO

Aunque el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, ha declarado que Luz Raquel no solicitó dicho dispositivo, los colectivos han exigido que se sigan los protocolos en estos casos que, ante violencia extrema, deben ser entregados a las mujeres.

"Estamos en espera que nos reciba el comisario para que nos dé una respuesta de por qué no se le otorgó el botón de seguridad a la compañera Luz. Que vea que sus protocolos de seguridad no están funcionando, que los revisen y que vean por qué no están funcionando".