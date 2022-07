“No hay nada nuevo, solo la percepción de que pudo ser un accidente”: Rocha sobre marinos fallecidos

Aún es un misterio cuáles fueron las conversaciones y la actividad de los 14 elementos fallecidos de la Secretaría de Marina en el avión Black Hawk que se desplomó el pasado viernes tras la captura de Rafael Caro Quintero.

Si bien ya se confirmó la participación de éstos en el operativo que llevó a la captura del “narco de narcos”, aún se desconocen las causas que propiciaron el desplome de la aeronave, por lo que la información contenida en la Caja Negra, podría aclarar qué fue lo que ocurrió en las alturas.

Al respecto se le cuestionó al gobernador Rubén Rocha Moya, quien retomó lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación a que la caja tendrá que ser abierta por el fabricante.

La Caja Negra podría aclarar qué fue lo que ocurrió en las alturas. Foto: Especial

“Hoy escuché al presidente que dijo, esa caja se va a entregar a la compañía que hace esos helicópteros, que son los únicos que pueden abrir esa caja, entonces, no hay nada nuevo, simplemente la percepción, es que pudo haber sido un accidente pero no puede concluirse hasta que no concluya la investigación, entonces está en investigación este tema”, expresó Rocha Moya.