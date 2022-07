Hackers van contra laboratorios en México; buscan robar fórmulas de vacunas

Los cibercriminales están a la caza de las fórmulas para las vacunas contra la COVID-19. También andan tras las investigaciones médicas y archivos de pacientes. Durante la pandemia, se dispararon hasta 70 por ciento los ataques a las empresas farmacéuticas, hospitales y compañías vinculadas a redes médicas.

México no se escapa de esta situación: el país está en el lugar 14 en cibercrimen. Los hackers especializados aprovechan días festivos y noches para delinquir.

Una empresa transnacional, ubicada en Zapopan, Jalisco, con cobertura en todo Latinoamérica, llega a recibir hasta 45 mil intentos de ataques diarios a su sistema.

Los especialistas señalan que es usual que durante las festividades haya ataques, especialmente en Estados Unidos, que es uno de los mayores objetivos.

De acuerdo con los expertos, estos grupos que buscan violar la seguridad cibernética de las empresas, no tienen horario. Cuando de un lado del mundo es de noche, del otro lado del planeta es de día y aprovechan para atacar.

Sayuri Kishi es ingeniera en sistemas. La COVID-19 le arrebató a sus padres, pero lejos de dejarse vencer está convencida que la tecnología es vital para salir victoriosos de esta emergencia sanitaria.

“Tenemos que salir de la pandemia aprendiendo, siendo mejores y más fuertes. Si no, de otra manera, vamos a dejar que el virus gane y yo me niego rotundamente a que la pandemia me gane”, apuntó.