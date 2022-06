México y Marcelo Ebrard proponen nuevo orden para el continente americano

El gobierno de México propuso ayer a todos los países del continente “refundar el orden interamericano”, pues criticó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya es un ente “agotado” para mediar en las relaciones multilaterales entre países del hemisferio.

La propuesta de México, que plantea crear un grupo de trabajo que elabore el proyecto de refundación, fue presentada por el canciller Marcelo Ebrard durante la primera reunión a Nivel Ministerial de 2022 en el marco de la IX Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

“Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados ante esa realidad y si no, baste con ver el vergonzoso papel que tuvo en el reciente golpe de estado en Bolivia, aquí presente el embajador no me va a dejar mentir.