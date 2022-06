Contratación de médicos: Frenan datos sobre acuerdos con Cuba

La Comisión Permanente del Congreso metió freno de mano a una petición hecha al Ejecutivo Federal para que se informe sobre los acuerdos con Cuba para enviar médicos a la República Mexicana.

En sesión de la segunda comisión de la Permanente se retiró un punto de acuerdo en el que se solicitaba cancelar el convenio signado ente México y Cuba, con el fin de contratar a los profesionales de la salud cubanos para laborar en territorio mexicano.

Partidos de oposición presionaron a la comisión para solicitar también información para que el Gobierno de México explique los detalles y pormenores del acuerdo para la incorporación de especialistas provenientes de la isla.

Sin embargo, Morena rechazó llevar a cabo esa petición, ya que sus legisladores afirmaron que el Congreso no tiene facultades para intervenir en las relaciones diplomáticas con Cuba.

La senadora Margarita Valdés (Morena) expuso que, respecto a la contratación de médicos cubanos, los sectarismos no caben, “es urgente la atención y no el pretender que profesionales de la salud de esa nacionalidad no laboren en nuestro país”.

Asimismo, la misma comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que continúen, y en su caso incrementen, las actividades de vigilancia epidemiológica, prevención, investigación y concientización, relativas a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido.

PAL