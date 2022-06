Liberan a mujeres secuestradas en gasolinera de Sonora: "Mi amiga era el intercambio por la otra persona"

La Fiscalía de General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que se localizaron “sanas y a salvo”, a dos mujeres que fueron privadas de su libertad en una gasolinera el lunes pasado. Sin embargo, una de las agraviadas señala que su amiga “era el intercambio por otra persona”.

Los hechos quedaron del delito fueron registrados por la cámara de seguridad del establecimiento, localizado en Ciudad Obregón, Sonora. En las imágenes se puede observar cómo dos hombres armados bajan de una camioneta y se dirigen a la puerta del conductor y copiloto de la camioneta de las víctimas para bajar, al mismo tiempo, a las dos mujeres.

“Yo no tenía nada que ver”

De acuerdo con el Sol de México, una de las víctimas, de quien se mantienen en anonimato, dijo que ambas mujeres estaban bien, pero que el secuestro iba dirigido hacia a su amiga.

“Nada más quiero comentarles que el motivo del secuestro fue que un familiar de mi amiga no sé sobrino, nieto, no sé qué algo de un familiar de mi amiga, secuestró a una señora y mi amiga era el intercambio por la otra persona ,y yo pues no tenía nada que ver. Yo le di `raite´ a mi amiga a donde iba y desgraciadamente, ahí como no sabían cuál de las dos era pues a las dos nos llevaron”, apuntó la mujer.

A través de Twitter, la Fiscalía de General de Justicia del Estado de Sonora, señaló que se continua con la investigación del caso.

