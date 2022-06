Una barbaridad y un distractor la propuesta de 'Alito' para armar a la población: Osorio Chong

El ex secretario de Gobernación y senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong calificó como una barbaridad y un distractor la propuesta de su correligionario, el líder nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), para que toda la población tenga acceso a armas.

En entrevista, el senador priista sostuvo que la propuesta del dirigente partidista no recoge todas las expresiones que están dentro de su instituto político, además de que señaló a Moreno Cárdenas de un desconocimiento absoluto de cómo se debe de resolver el problema de la inseguridad, así como las garantías que son obligadas a ofrecer por parte del Estado mexicano.

"Más allá de que lo esté haciendo mal este gobierno, que no lo esté garantizando, pues no se puede tomar como opción el armar a la sociedad. Se me hace una barbaridad. De ninguna manera lo avalo y por supuesto, a título personal, como senador de la República lo rechazó. Lo habré de platicar con mi grupo parlamentario", expuso.