Inicia Operativo Relámpago ante temporada de lluvias en Tlalpan

Este viernes 3 de junio, dio el banderazo de inicio al "Operativo Relámpago" la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, que servirá para atender las contingencias relacionadas con la temporada de lluvias y que incluye un semáforo de monitoreo pluvial, la instalación de un puesto de mando permanente para supervisar las precipitaciones y su intensidad, además de una campaña de difusión dirigida a la ciudadanía para prevenir riesgos.

Bajo esta estrategia, la alcaldesa de la demarcación aseguró que atendererán incidentes provocados por las lluvias, como encharcamientos e inundaciones, con coordinación de las áreas de Obras y Desarrollo Urbano, Protección Civil, Seguridad, Servicios Urbanos, Jurídico y Gobierno, de la mano de más de 25 vehículos, entre ellos unidades vactor, pipas, camiones y camionetas.

Las acciones de los trabajadores operativos incluyen recorridos de cuadrillas en las zonas de mayor riesgo, así como el monitoreo que estará a cargo de personal especializado, quienes estarán en el puesto de mando que operará la Dirección General de Obras de Tlalpan, puntualizó la alcaldesa.

En ese sentido, la alcaldesa dio a conocer que en la demarcación se tienen identificados 28 puntos de riesgo susceptibles de encharcamiento o inundación, que son resultado de un análisis de 226 sitios en total, entre ellos mencionó al Ajusco medio, Huipulco, Fuentes Brotantes, Centro de Tlalpan, Isidro Fabela y en algunos pueblos como Topilejo.

"Por supuesto que este gobierno tiene esta responsabilidad, pero necesitamos el esfuerzo y acompañamiento de la ciudadanía para prevenir y estar atentos a la campaña que vamos a tener en las redes sociales de la alcaldía", subrayó en el arranque del operativo.

Además indicó que se mantendrá coordinación constante con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y con la Comisión Nacional del Agua.

La mandataria destacó la importancia que tiene la colaboración de vecinas y vecinos para prevenir riesgos con acciones cotidianas como: No tirar basura en las calles, barrer las banquetas, no obstruir las coladeras con bolsas de plástico, no tirar al drenaje las bolsas con las heces de los animales de compañía. Manejar con precaución cuando esté lloviendo, si se está en medio de una inundación, no bajar del vehículo, no manipular instalaciones eléctricas al exterior de las casas, entre otras.

En caso de que las fuertes lluvias que este año se extenderán hasta el mes de octubre, llegaran a afectar el patrimonio de las familias, el Gobierno de Tlalpan prevé apoyar a la gente con alguna indemnización, agregó.

Finalmente, la alcaldesa reconoció y agradeció el compromiso y labor de trabajadores y trabajadoras que durante años se han dedicado a apoyar a la población en la temporada de lluvias.

Al anuncio la acompañaron los directores generales de Obras y Desarrollo Urbano, Yuritzi Contreras Fuentes; de Asuntos Jurídicos y Gobierno, Aurelio Reyes García; de Servicios Urbanos, Sergio Galindo, y de Protección Civil, Diego Gallegos.

SIGUE LEYENDO

Tlalpan e INFO CDMX firman convenio de colaboración en materia de transparencia

Tlalpan es una alcaldía de puertas abiertas, asegura Alfa González

DRV