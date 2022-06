Tiendas comerciales limitan venta de agua en Tampico

Las tiendas comerciales de la zona sur de Tamaulipas, han comenzado a limitar la venta de agua purificada, lo que ha frenado la donación para apoyar a los regiomontanos, expresó el empresario e integrante del grupo de ayuda, Gilberto Gallegos.

Declaró que se ha vuelto complicado para quienes buscan dar una GOTITA de ayuda a los regiomontanos debido a que algunos negocios ya limitan las compras, pues no permiten comprar más de dos productos con el mismo código.

"Muchos empresarios se han topado que en algunos supermercados no los dejaron llevar más de dos artículos, es decir, si yo quiero comprar seis planchas de agua de 600 mililitros, no logre hacerlo porque están bien limitados y al preguntaron me dicen que es por la problemática que existe en el estado vecino de Nuevo León", declaró en entrevista para El Heraldo de México.