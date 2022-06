Coyoacán promueve actividades para erradicar la discriminación en el mes de la Diversidad LGBTTT+

En el marco de los festejos del mes de la Diversidad LGBTTT+, la alcaldía Coyoacán lleva a cabo una serie de actividades que buscan combatir la discriminación, así como sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad sexual.

Una de estas acciones fue la entrega del balón de la diversidad por parte del equipo de fútbol de la Comunidad LGBTTT+ en Coyoacán al alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, quien señaló que al recibir este balón se refrenda el compromiso de su gobierno de combatir y erradicar todo tipo de discriminación, y trabajar de la mano la población para hacer de esta alcaldía ejemplo de la inclusión.

“En Coyoacán, velaremos en todo momento por ustedes, por el acceso a políticas públicas y por el acceso a las mismas oportunidades para su desarrollo. Su voz siempre será tomada en cuenta, por ello somos la única alcaldía con una Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, dirigida además por Desirée Navarro, una persona que conoce del tema y que los representa con el corazón, orgullo y respeto. Queremos ser la punta de lanza y el ejemplo a nivel nacional en representación de esta población”, enfatizó.

Acompañado de la directora general de Igualdad de Género y No Discriminación; del jefe de la Unidad Departamental de Atención a la Diversidad Sexual, David Cedeño, e integrantes del equipo de fútbol Xolos Malintzin, Giovani Gutiérrez sostuvo que su gobierno seguirá impulsando y apoyando el deporte incluyente, pues no solo es un canal para una vida sana, sino para mantener a la niñez y a la juventud alejados de las adicciones y la inseguridad. “Al recibir este balón, nosotros no nada más estamos recibiendo un instrumento del deporte, estamos recibiendo la insignia que hace que nos distinga y que hace que nos vean como un gobierno totalmente incluyente”, agregó.

Alcaldía con distintivos del mes de la Diversidad LGBTTT+. Foto: Especial

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Asociación Nacional del Deporte LGBTTT+ de México, Iván Lara, agradeció al alcalde la política de puertas abiertas de su administración. “Es la primera vez que nos abren las puertas, llevamos 18 años luchando en el fútbol LGBTTT+ para que se nos incluya y hoy logramos llegar a Coyoacán”.

Comentó que, este balón es parte de una campaña denominada “Firma el Compromiso” que lleva a cabo la Organización Fútbol contra la Homofobia y Transfobia en Londres, Inglaterra, y que lucha contra la discriminación en el deporte.

La directora general de Igualdad de Género y No Discriminación, Desirée Navarro, mencionó que entre las acciones que ha realizado la demarcación para celebrar este mes destacan: el balizamiento de cebras viales con los colores simbólicos de la comunidad en el cruce de Copilco y Cerro de Tlapacoyan, en la colonia Copilco Universidad; el cruce peatonal de la Calle Asia y Avenida Pacífico; la calle de acceso al deportivo Culhuacanes y la calle que da acceso al Parque de la Consolación, ubicado en Santa Úrsula Coapa.

Además, dijo, se han colocado las banderas arcoíris en la fachada principal de la alcaldía y se participará con un contingente representativo de Coyoacán en la edición de la 44 marcha del Orgullo LGBTTT+ de la Ciudad de México el próximo sábado 25 de junio, que se llevará a cabo a partir de las 10:00 de la mañana y que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

Desirée Navarro señaló que el próximo mes de agosto se llevará a cabo la primera feria del empleo a la diversidad sexual, “una acción única, ya que ninguna otra alcaldía la ha hecho”

