Sin subsidio, la gasolina debería costar 33 pesos por litro, asegura Onexpo

Jorge Luis Pedraza Navarrete, Vicepresidente de la Zona Centro de Onexpo Nacional, habló sobre el aumento en el precio de las gasolinas y el uso de recursos públicos para detener o hacer que afecte menos el incremento.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, en El Heraldo Radio, Pedraza Navarrete explicó que si se busca contener la inflación, el aumento del precio en los alimentos, en la canasta báscia, en el combustible y otros productos de primera necesidad, puede servir el uso del dinero público.

Pero también dijo que en realidad no se puede considerar como un subsidio. "Hay estímulo del IEPS, pero lo que ahora hay no es un subsidio, sino que es dinero que se aplica en la cuota de importación. Así, el precio del combustible no sube más. Pero ese dinero no llega al empresario, por eso no se puede considerar un subsidio", abundó.

"En realidad hay un incentivo a las gasolinas"

FOTO: Archivo

El Vicepresidente de la Zona Centro de Onexpo Internacional explicó que lo que existe es en realidad es un incentivo. Y ante la pregunta sobre si sirve el uso de recursos públicos para detener este incremento, reconoció que ha sido favorable, porque "el litro de gasolina podría estar entre los 33 y 34 pesos".

"Los gasolineros tienen el margen de ganancia muy castigado. Ya no estamos llegando ni al 1.5 por ciento o 2 por ciento de ganancia. La mayor parte del precio y de la entrada de dinero son impuestos"

Por último, dijo que es muy complejo luchar contra el precio internacional de los combustibles y, por eso, es que se mantiene el incremento contínuo en estos productos.

SEGUIR LEYENDO:

"AMLO prometió la gasolina a 10 pesos y ahora lo niega": Ricardo Anaya

Subsidio a las gasolinas afectará al erario a mediano o largo plazo: ONEXPO

Habrá etapa de 40 años más en la que se requieran refinerías en México: Onexpo