Mi actividad empresarial no ha tenido ningún beneficio con mi cargo público, asegura Ricardo Sheffield

A través de una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se señaló al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, de supuestamente tener varios negocios irregulares.

Ante esto, en entrevista para Noticias con Javier Alatorre, el funcionario afirmó que no por tener un cargo público, signifique que haya abusado de su poder para generar los negocios que al momento tiene, ya que en su familia siempre ha sido comerciante y gente que ha vivido de trabajo honesto.

"Siempre he separado mi cargo de mis negocios y he cuidado que yo no me beneficie del cargo o de las funciones que esté desempeñando, sumado a que esto se ha declarado con el SAT", dijo Sheffield.