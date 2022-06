Alejandro Moreno mantiene dirigencia del PRI; se queda hasta agosto de 2023, dice

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó el planteamiento de 10 expresidentes priistas y del coordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, de dejar anticipadamente la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Señaló que va a mantenerse en su encargo hasta agosto de 2023, y los priistas lo apercibieron para que no busque su reelección.

Lo anterior, después de una reunión de cuatro horas que sostuvieron los exdirigentes priistas: Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, César Camacho, Humberto Roque Villanueva, Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo y José Antonio González; así como el senador Osorio Chong.

Inicialmente Moreno negó que se hubiera planteado su renuncia, pero ante los cuestionamientos, reconoció que se propuso, pero fue rechazada.

De acuerdo con fuentes presentes en la reunión, tras la negativa de dejar la presidencia, los exdirigentes priistas apercibieron a Moreno para que no busque su reelección en 2023, porque advirtieron que esto significaría nuevamente el acaparamiento de los órganos de gobierno y de las candidaturas en 2024.

“Lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años; a mí no me puso ningún Presidente de la República, a mí me puso la militancia con millones de votos, ganamos la elección”, señaló Moreno.