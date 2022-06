Ahuehuete del Paseo de la Reforma estará cercado para evitar afectaciones: Sedema

La Secretaria del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, Marina Robles García, informó que en los próximos días colocarán “un cerco visual” alrededor de la zona central del ahuehuete, ubicado en Paseo de la Reforma.

Tras realizar un revisión en la zona y acompañada por personal del Vivero Los Encinos -que donó este ejemplar-, expresó que esta acción es con el propósito de advertirle a los capitalinos y visitantes que no es recomendable acercarse en estos primeros meses a este ejemplar, toda vez que “para que el suelo no se apisone, no se compacte y entonces el agua pueda penetrar bien”.

Añadió que con esta acción buscan que la raíz respire, así como evitar que a través de la suela de los zapatos “vayamos a traer un patógeno o contaminante que pueda afectar la vida del ahuehuete”.

“Vamos a poner un cerco en la zona más central, un cero de protección para que sea en esa zona muy cercana al árbol; será de aproximadamente un diámetro de seis metros, el circulo que seguramente vamos a colocar para protegerlo. Habrá letreros y personal educador de la Sedema explicándole a la gente el por qué no es conveniente acercase ahorita”, expresó.

En entrevista en la Glorieta de la Palma, la funcionario local dejó en claro que no se retirarán las imágenes de las personas desaparecidas, y expresó que “se va a poner este cerco tipo eurorreja atrás”.

El cerco que pondrán es para que el suelo no se apisone. Foto: Especial

Destacó que también se trabaja en el rediseño de la Glorieta en cuestión, y que consiste en “el jardín que va a acompañar al ejemplar con un sistema de riego propio, alumbrado para resaltar”, incluso, “se va a extender el tamaño de esta con una zona de banqueta para que se pueda caminar… para que la gente se pueda sentar y estar en este lugar”.

Añadió que estos trabajos tendrán una duración de mes y medio, mientras que el árbol, estará listo en “unos tres meses”.

“Lo que sabíamos es que en el proceso de adaptación iba haber una amarillamiento de la hoja y después la va a perder, y va a empezar a renacer el color verde del ahuehuete. El árbol va por buen camino... No hay preocupación, esta en proceso de adaptación, si hay que tener cuidado, no hay que acercarse. No es una condición todavía de un árbol que esta plenamente establecido”, apuntó.

Finalmente dijo que en Paseo de la Reforma hay poco más de 20 ahuehuetes que todos se riegan con pipa, por lo que descartó que haberlo plantado sin tener un sistema de riego propio haya sido una equivocación.

Sigue leyendo:

Ahuehuete de la CDMX libera hormonas y otros químicos, no está muriendo

Eugenio Derbez vuelve a atacar a la 4T: ahora se burla del ahuehuete de Reforma y las trajineras de Xochimilco

Es natural la condición en la que está el Ahuehuete: Sheinbaum; pide revisión de expertos