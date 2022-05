Lluvia provoca caos en el AICM; vuelos se retrasan por horas | VIDEO

La lluvia en la capital mexicana provocó este viernes un caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), retrasando por horas arribos y despegues de aviones.

Por ejemplo, el vuelo 679 de Aeroméxico, con ruta de Guatemala a México, que dura poco más de hora y media, se prolongó por casi cinco horas. Entre los pasajeros, viajaba la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Desde la cabina de pilotaje, en pleno vuelo, se informó a los pasajeros que la aerolínea no tenía certeza de la hora del aterrizaje, que estaba programado a las 19:50 horas, debido al mal tiempo climático, por lo que tuvo que sobrevolar por 40 minutos para permitir que otros fueran en contra sentido. Finalmente, el descenso a la pista fue a las 20:29 horas.

En tierra, el avión quedó estático sin permitir la salida de los pasajeros por cuestiones de seguridad y porque se estaban “reordenando pistas de aterrizaje”.

“No nos han dicho nada respecto al tiempo estimado. En adición a lo anterior, cómo está ahorita la presencia de rayos en el aeropuerto el personal de tierra no puede salir a plataforma por el riesgo del impacto de un rayo. Entonces, estamos a la espera de que las condiciones mejoren”, vocearon desde la cabina.

La inquietud y llanto se presentó entre los niños en el avión, sin embargo, a pesar del retraso de 4 horas, la mayoría de pasajeros, entre ellos la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, permanecieron con calma en sus asientos. Finalmente, el avión abrió sus compuertas para el descenso a las 22:20 horas.

“Más que saturado, sí, (el AICM). Yo creo que ya es hora y de que nos vaya gustando porque las compañías son las que tienen que decidir y yo creo que están viendo cuál es la situación pues a quienes Lastiman es al ciudadano”, comentó a la prensa al bajar del avión.

-¿Está rebasado? -se le preguntó.

“Más que rebasado no porque no por una tormenta, ya pasó la tormenta y desde hace cuánto tiempo y de todas maneras están las horas en el vuelo no. Ojalá que haya esa responsabilidad por parte de las líneas aéreas”, contestó.

Sansores, al igual que funcionarios y reporteros, regresaban en el vuelo 679, luego de asistir al arranque de la gira por Centroamérica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Una invitación del presidente que él hizo un recorrido por Centroamérica y fue a Guatemala. Nos invitó a los tres gobernadores que colindamos nuestros estados con Guatemala por eso estuvimos ayer y antier en la ceremonia, interesante. Y ofreció el presidente de Guatemala que irá también a nuestros estados, Campeche probablemente en el mes de junio”, explicó.

En Twitter, Aeroméxico explicó que la mayoría de sus operaciones se vieron afectadas.

“Iván, sentimos todo lo que has atravesado.

Dada la situación climática, gran parte de nuestras operaciones se vieron afectadas.

Ten la seguridad de que trabajamos por agilizar la llegada y salida de nuestros vuelos”, contestó la aerolínea a través de su cuenta de Twitter @AM_Escucha.

