Adán Augusto López y SFP anuncian cambios en Profeco

Por presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de las distintas áreas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acordó con el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, la remoción de algunos servidores públicos de la citada procuraduría.

Se tienen denuncias presentadas ante las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Gobernación (SEGOB), así como ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Adán Augusto López designó como subprocurador jurídico de la Profeco a Miguel Ángel Chico Herrera; como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles a Carlos Guillermo Priego de Wit; y como director general de Oficina de Defensa del Consumidor a Rubén de Jesús Cervantes González.

Adelantó que quedan sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país para investigar si existen irregularidades y anomalías.

Por su parte, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield negó -en sus redes sociales- cualquier irregularidad en la dependencia.

"Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento", publicó en Twitter.

dhfm

Seguir leyendo:

AMLO recibió el respaldo de Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez y Adán Augusto durante la visita de Pietro Parolin

Consulta no está en los estatutos: Sergio Serrano responde a Ricardo Monreal sobre candidatura presidencial

Manuel Velasco Coello propone infraestructura para la conservación de fauna silvestre recuperada