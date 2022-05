Primordial contar con una nueva ley de límites territoriales que proteja al Edomex

La presidenta de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del estado de México, Elba Aldana Duarte, enfatizó que se debe velar por el bienestar de los ciudadanos que viven en zonas con diferendos limítrofes, ya que al no tener certidumbre de qué municipio debe proporcionar servicios y seguridad, quedan en indefensión al no recibir apoyo de ningún gobierno local.

“Los más afectados durante un juicio de límites territoriales son los habitantes de esas zonas en conflicto, ya que al no haber certeza de que municipio es el responsable de esa porción de terreno, no hay quien dote de servicios como recolección de basura, alumbrado, agua potable, drenaje, seguridad, por mencionar algunos, de ahí la importancia de contar con una Ley que los proteja”, recalcó Elba Aldana.

Al mencionar que desde la Cámara de Diputados mexiquense se está trabajando para contar con una nueva Ley de Límites Territoriales que proteja a los habitantes que se ven envueltos en estos conflictos limítrofes, Elba Aldana adelantó que se realizará un foro en el mes de septiembre para poder conformar una nueva Ley.

Aldana Duarte informó que en este foro se brindará la información necesaria para 0saber cómo se realizan los procedimientos para la solicitud de un diferendo limítrofe, qué problemática es la que se enfrenta en los casos de límites territoriales y quiénes son las autoridades involucradas.

“Tras realizar un análisis de toda la información que se recabe de este foro, se realizarán las aportaciones necesarias para conformar una nueva Ley de Límites Territoriales que subsane las lagunas legales que tiene la actual”, detalló.

La legisladora refirió que la primera Ley de Límites Territoriales se promulgó en 2010 y el año pasado se hicieron algunas adecuaciones, pero aún hay lagunas legales que dejan en indefensión a los pobladores de esas zonas.

Ejemplo de esto es la situación que enfrentan los municipios de Ecatepec y Acolman, en donde hay un conflicto por una zona de más de 417 hectáreas en las que se asientan aproximadamente 10 comunidades que carecen de servicios.

La diputada por Ecatepec, de extracción morenista, comentó que los habitantes de este municipio han tenido que enfrentar situaciones adversas, ya que hubo un intento de dividir el municipio a propuesta del senador Higinio Martínez, tema que no prosperó, pero que nuevamente los más afectados son los ciudadanos ya que no se les tomó en cuenta para esta propuesta.

“En los recorridos que he realizado por Ecatepec los habitantes me han dicho que no necesitan que el municipio se divida, lo que requieren con urgencia es tener servicios públicos de calidad, seguridad y certeza jurídica de sus autoridades municipales”, subrayó.

Al mencionar los problemas que enfrentan los pobladores de las zonas con conflictos limítrofes, la diputada enfatizó que además de la falta de servicios, los vecinos no cuentan con certidumbre jurídica de sus viviendas, ocasionando problemas en la sucesión de bienes.

“Las familias que viven en esas comunidades no pueden acceder a tener una escritura de su propiedad, ni a dejar un testamento, lo que provoca conflictos familiares ya que no hay forma de heredar los bienes legalmente”, remarcó.

En el caso del conflicto entre Ecatepec y Acolman no se ha registrado avance, ya que en la primera audiencia no se presentaron las autoridades de Acolman, eso retrasa la integración del expediente y el análisis para solventar este diferendo limítrofe, mientras tanto los pobladores de esa zona continúan sin servicios y sin apoyo de las autoridades municipales.

