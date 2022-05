Persiste opacidad en Neza

Aunque ya debió ocurrir el fallo según la convocatoria, el municipio de Nezahualcóyotl, que encabeza Adolfo Cerqueda, aún no transparenta a quién le dio el contrato más grande que tendrá su administración por cerca de 300 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas.

La nula transparencia en esta adquisición y los vicios del proceso que se encamina a entregarlo a la empresa Jet Van o su filial, mediante una licitación a modo, han sido cuestionados desde el principio por el Cabildo de ese municipio, así como por diputados y diputadas locales, que ya dieron vista al Órgano Superior de Fiscalización del Edomex (OSFEM).

De inicio, no se hizo pública la convocatoria, como prometió el alcalde Cerqueda que haría tras ser cuestionado por su Cabildo; no se pusieron en venta las bases para la licitación NEZA-LPNP-M-010-2022 y no se informó quiénes eran los participantes en el concurso, aun cuando otro regidor lo volvió a cuestionar, así como los diputados por Nezahualcóyotl de Movimiento Ciudadano.

Ahora, aunque la convocatoria señaló como fecha del acto de fallo de adjudicación el pasado 26 de abril, el ayuntamiento no ha transparentado por su cuenta ni ha informado a la plataforma digital Compramex –la cual da seguimiento a los procesos de licitación en el Edomex– qué empresa ganó el contrato multianual.

En el portal de compras, en el apartado de “Seguimiento” de procesos, sobre la licitación NEZA-LPNP-M-010-2022, para la renta de las patrullas, sólo aparecen la convocatoria y el acta de la junta de aclaraciones, pero Cerqueda no ha reportado el acto de fallo de adjudicación.

En el Congreso local, tras la denuncia pública, se envió al OSFEM, que encabeza Miroslava Carrillo, y a la Secretaría de Finanzas, cuyo titular es Rodrigo Jarque, para que pidan al ayuntamiento de Cerqueda la información que sustente que la licitación se ha hecho abierta y de forma transparente.

