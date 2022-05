Chofer de micro deja de subir pasaje y lleva a bebé que convulsionaba a hospital en Tamaulipas

Linda Morales iba a bordo de un microbús rumbo a su casa tras ir a recoger a su niño de 5 años del kinder, cuando de pronto su bebé, una niña de un año de edad comenzó a convulsionar, por lo que el chofer del micro dejó de seguir su ruta y levantar pasaje para llevar a la familia a un hospital cercano.

La angustiada mujer narró en entrevista para El Heraldo Digital, que de pronto su bebé comenzó a convulsionar y visiblemente se veía que ya no podía respirar, en ese momento comenzó a gritar, por lo que los demás pasajeros y el chofer la auxiliaron.

“Empezamos a gritar, el chófer me trató de calmar junto con las personas que iban pero al ver que no podían el chófer me hizo tres preguntas: ¿Su hija padece alguna enfermedad? ¿Está respirando? ¿Se le había enfermado antes?”, contó Linda. Linda Morales, buscaba al chofer para agredecerle su ayuda. Foto: FB

La joven mamá respondió que no a todo. Al ver la situación, el chofer se desvió de su ruta y tomó un camino corto para llegar hacia el Hospital Infantil en Ciudad Victoria, Tamaulipas. “Me dijo que pronto llegaríamos. Me dejó en la puerta de urgencias del hospital y me dijo ‘aquí la van a atender señora, hay está el doctor’ y se fue”.

“Está morada… Le está saliendo espuma de la boca”

El pasado jueves, Linda subió al microbús de la ruta 26, Simón Torres-Central, en la colonia Esperanza. Eran las 10:20 de la mañana cuando vio a su pequeña hija que dejaba de respirar. “Ya que empecé a gritar: mi hija qué le pasa, no reacciona, no respiraba como debería, no se sentía que respirara”, dijo, y agregó:

“Está morada. Le está saliendo espuma de la boca. ¿Qué hago? Y mi niño -’mamá no quiero que se muera mi hermana, ya está muerta porque está morada’”, contó Linda.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, Linda aseguró que llegaron al hospital infantil donde fueron atendidos de emergencia. “A las 10:30 llegamos al hospital infantil, tal vez antes, no lo sé, se me hacía eterno el camino”.

En FB, la mamá de la bebé busca a quién le salvó al vida. Foto: FB

Linda indicó que su bebé registraba una temperatura de 40 grados. “Le subió la temperatura muy rápido a 40 grados, me indican que siempre que le dé temperatura la niña se va a convulsionar pero que no la deje que se me enferme”, dijo.

“La trasladaron al IMSS para hacer unos estudios completos y ver qué le ocasionó la temperatura repentina y todo salió bien. Estamos viendo la posibilidad de seguir en observación y ante otro episodio de convulsión le harán una tomografía para ver qué todo esté bien en su cabeza”.

Aunque la bebé ya está estable, Linda señaló que su hija aún tiene alta la temperatura y en tres médicos que visitó le indicaron que se trata de un resfriado común. “Y ya compré todo el medicamento que necesita porque se lo cambian ya que la temperatura y vómito no se le quita”.

Identifican al “héroe” del volante

Tras el incidente, Linda publicó en las redes sociales que buscaba al chofer que le salvó la vida a su hija, para que pueda agradecerle en persona haberla llevado al hospital. “Quiero agradecer en persona lo que hizo por mí y mis hijos”.

“Gracias, por reconocer al señor. En serio que él sí supo cómo reaccionar ante nuestros gritos y desesperación”. El héroe sin capa se llama Inocencio Castilleja. Foto: FB

Hasta este domingo, Linda supo que el chofer se llama Inocencio Castilleja, conocido como "Chencho" por lo que la joven mamá quien cuida a un adulto mayor, ya le envió mensajes para que pueda verlo en los próximos días para reconocer su labor altruista.

RMG