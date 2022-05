Reactivación de estancias infantiles y aumento de seguridad: Lía Limón presume logros de sus gobierno ante el Congreso

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón anunció que, en seis meses de trabajo, ha logrado mejorar la seguridad en la demarcación y apoyar a mujeres con la reactivación del programa de estancias infantiles.

Aseguró que “gobierna para todos y no solo para unos cuantos, y apuntó que su administración no es de “ocurrencias ni contentillo” pues se trabaja de tiempo completo pensando en las necesidades de los habitantes de su demarcación.

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y la de Administración Pública del Congreso de la Ciudad de México, la exfuncionaria federal expuso que la anterior administración le dejo “un rezago brutal” en materia de seguridad, servicios urbanos, y presupuestarios.

No obstante, dejó claro que esto solo lo mencionó para que los legisladores tengan conocimiento sobre las condiciones en que recibió la alcaldías, y dejó en claro que “no se trata de un debate ideológico ni de partidos”.

“Hay detalles y retos, no soy de la que cierra los ojos, al contrario, todos los días estoy atendiendo y canalizando, atendiendo chats vecinales, así como (haciendo recorridos) en la calle. No tengo los ojos puestos en hacer otra cosa que no sea en Álvaro Obregón”, puntualizó.