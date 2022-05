Audios filtrados son una cortina de humo ante problemas nacionales, afirma Alejandro Moreno

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que los audios filtrados por el gobierno de Campeche donde el priista habla sobre dinero de empresas dirigido a campañas electorales son una cortina de humo ante problemas nacionales.

En conferencia de prensa en el Senado, el dirigente partidista acusó a Morena de distraer los temas importantes con estos archivos multimedia.

"En el tema de los audios, es lo mismo que hace Morena, ni nos asustan ni nos espanta, yo tengo la conciencia tranquila, yo trabajo siempre de cara a la ciudadanía pero eso lo que quieren Morena tristemente, distraer la opinión, distraer que si la reforma electoral, que si un gato de cinco patas, que si salió uno con cinco ojos, no, hay que discutir los temas del país y es lo que no quiere Morena", afirmó.

El priista aseguró que está tranquilo y no va a caer en distractores de la agenda nacional como la seguridad, la salud y los programas sociales.

"Se les cae el país a pedazos, más de tres mil feminicidios, más de cinco mil secuestros, más de 120 mil homicidios, se cae este país, no hay sistema de salud, no hay combate a la pobreza para resolverlo, por eso quieren cortinas de humo, no compañeros, esos temas ahí están, vamos a hablar de los temas de México", expresó.