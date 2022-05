Bolivia y Honduras secundan a AMLO; exigen no excluir a ningún país en la próxima Cumbre de las Américas

Bolivia y Honduras se sumaron al reclamo a Estados Unidos que lanzó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que exigen al gobierno de Joe Biden no excluir a ningún país del continente en la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

La postura de los mandatarios se dio un día después de que el presidente de México declaró que no asistirá al evento y en su lugar enviaría al canciller Marcelo Ebrard, si el gobierno estadounidense no invita a países como Cuba.

“Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, publicó en su cuenta de Twitter el presidente boliciano, Luis Alberto Arce.

Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también publicó en sus redes sociales un mensaje de reclamo a Estados Unidos, en el mismo tono del mandatario mexicano. Ambos jefes de Estado se reunieron el pasado viernes en ese país, en la gira de López Obrador por Centroamérica.

“Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas. ‘El estudio más digno de un Americano es America’ #JoséCeciliodelValle”, escribió.

Por su parte, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló de la creciente inconformidad de presidentes de América Latina por la anunciada exclusión en la Cumbre.

“Ya me habían hablado otros presidentes, ya me habían preguntado —que no están contentos—, por ejemplo, el de Bolivia, ya me había dicho que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto”, aseguró.